Как сказать на украинском "обезжиривать": правильный перевод
Суржик возник из-за длительного влияния русского языка на украинскую культуру и быт. Эта речевая калька приводит к смешиванию грамматических, лексических и фонетических элементов. Украинский язык богат и благозвучен, а суржик в значительной степени лишает его уникальности.
К примеру, часто можно услышать такое слово как "обезжирювати". OBOZ.UA рассказывает о правильном варианте.
Слово "обезжирювати" – яркий пример речевой кальки. Означает оно процесс удаления жира с какой-либо поверхности. Поскольку украинский язык имеет собственные правила создания слов, заимствования нуждаются в адаптации или замене на соответствия.
В украинском языке префикс "зне-" имеет значение лишения чего-то, устранения, уничтожения. Таким образом, "знежирювати" означает очищать что-то от жира.
Кроме того, префикс "зне-" широко используется для создания новых слов.
В результате присоединения к глаголам образуются слова на обозначение противоположного действия или обозначение состояния, возникшего в результате действия.
Например:
- знесилити (робити слабким);
- знебарвити (позбавляти кольору);
- знешкодити (робити безпечним).
- зневіритися (втратити віру);
- знесилитися (стати слабким).
- знезаразити (позбавити зарази).
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