Как сказать на украинском 'обезжиривать': правильный перевод

Суржик возник из-за длительного влияния русского языка на украинскую культуру и быт. Эта речевая калька приводит к смешиванию грамматических, лексических и фонетических элементов. Украинский язык богат и благозвучен, а суржик в значительной степени лишает его уникальности.

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К примеру, часто можно услышать такое слово как "обезжирювати". OBOZ.UA рассказывает о правильном варианте.

Слово "обезжирювати" – яркий пример речевой кальки. Означает оно процесс удаления жира с какой-либо поверхности. Поскольку украинский язык имеет собственные правила создания слов, заимствования нуждаются в адаптации или замене на соответствия.

В украинском языке префикс "зне-" имеет значение лишения чего-то, устранения, уничтожения. Таким образом, "знежирювати" означает очищать что-то от жира.

Кроме того, префикс "зне-" широко используется для создания новых слов.

В результате присоединения к глаголам образуются слова на обозначение противоположного действия или обозначение состояния, возникшего в результате действия.

Например:

знесилити (робити слабким);

знебарвити (позбавляти кольору);

знешкодити (робити безпечним).

зневіритися (втратити віру);

знесилитися (стати слабким).

знезаразити (позбавити зарази).

Ранее OBOZ.UA объяснял, что в украинском языке есть слова "курити" и "палити". Поскольку многие до сих пор путаются с употреблением этих глаголов, следует разобраться, какой вариант является более правильным или уместным в определенных контекстах. Подробности – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие слова употребляют неправильно, часто даже не подозревая об этом.

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