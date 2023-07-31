Как сказать на украинском 'девичник' и 'мальчишник': лучшие соответствия

Молодожены перед женитьбой устраивают вечеринки, чтобы повеселиться с друзьями и близкими. Но большинство украинцев не знают, как правильно назвать это событие и используют русские названия "девичник" и "мальчишник".

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В Украине очень распространены русизмы, поэтому мы часто допускаем ошибки в речи. Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, как правильно называть такие события.

Издавна украинцы называли вечеринку, которую устраивала молодая накануне свадьбы, дівич-вечір. Это слово нужно писать через дефис.

В тот вечер девушка прощалась с девичеством, выполняя разные обряды с подружками.

А "мальчишник" правильно назвать украинским языком – парубоцький вечір или парубоцька вечірка.

Парубком называют юношу или холостого мужчину и отсюда и происходит название вечеринки.

По словам языковеда, "холостяцкая вечеринка" – это неправильный вариант.

Также Авраменко объяснил, как на украинском будет слово "однофамилец". Большинство сразу думает, что это слово русизм.

Но на самом деле "однофамильца" можно встретить в украинских словарях. Это слово образовано из двух частей: "одно" и "фамилец" (это слово происходит не из русского языка, а из латыни и означает "родина, сім'я").

Также в украинском языке есть и соответствующее прилагательное "фамильное", что тоже имеет латинское происхождение и означает "родовое", "семейное": фамильное серебро, фамильный альбом. Но в случае прилагательным лучше все-таки использовать украинский аналог "родинний".

"Фамильный" можно заменить на синоним "тезко". По словам языковеда, тезка – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией.

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