Ополоник или черпак: как правильно назвать на украинском кухонные принадлежности

Во многих регионах Украины, к сожалению, очень распространен суржик. Мы часто употребляем слова, даже не подозревая, что их не существует в украинском языке и они заимствованы из других стран.

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Нужно очищать свою речь от ненужных слов, например, большинство не знает, как правильно сказать "ополоник" или "черпак". OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

"Ополоник" – это большая ложка, которой насыпают жидкое блюдо. Также этот предмет часто называют поварка и черпак. Но нельзя говорить "половник", потому что это слово заимствовано из русского языка и только засоряет нашу речь.

Люди часто называют кухонные принадлежности неправильно. Например, слово "друшлаг", нужно произносить как "дуршляк", а "сковородка" – это на украинском "пательня".

На первый взгляд "кувшин" – это правильное слово, которое очень распространено в Украине, но нужно говорить "глечик", так гораздо благозвучнее и красивее. "Кружка" - это "чашка", а "банка" – это "слоїк".

Некоторые из этих слов незнакомы для большинства, но нужно привыкать их говорить, чтобы наше произношение было хорошим и грамотным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 распространенных русизмов, превращающих язык в суржик.

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