Как сказать на украинском 'баловать' и 'баловство': объяснение

Суржик искажает украинский язык, внося в него слова, конструкции и грамматические формы, не соответствующие нормам. Чистый язык способствует сохранению культурного наследия, расширяет возможности для общения, обучения и профессионального развития.

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OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести русские слова "баловать" и "баловство". Наш язык богат и благозвучен, поэтому у этих лексем есть несколько синонимов.

Часто глагол "баловать" переводят почти дословно – "балувати".

Толковый словарь дает следующее значение слова:

балувати – надмірно пестити когось, потурати кому-небудь в його бажаннях і примхах;

або ж виявляти увагу до когось, робити щось приємне.

Это не единственный вариант перевода. Есть и другие интересные и яркие соответствия.

Слово "баловать" также можно перевести как:

панькати;

розпещувати;

пестити.

Это слово может иметь как положительный, так и отрицательный оттенок.

Отец балует ребенка – батько пестить дитину (у значенні радувати, робити приємне);

Родители слишком балуют сына – батьки занадто розпещують сина (надмірного потурають примхам).

Она балует своего кота – вона панькається зі своїм котом (забагато приділяє уваги).

Однако есть и случаи, когда некоторые лексемы ошибочно считают языковой калькой. О десяти спорных словах, которые имеют полностью украинское происхождение – читайте в материале.

Также на украинском языке употребление глагола "знаходитися" имеет определенные особенности. Часто его используют неправильно или в несвойственном контексте, что может привести к ошибкам. OBOZ.UA рассказывал, в каких случаях глагол"знаходитися" будет неуместным.

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