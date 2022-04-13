Как символ несокрушимости: знаменитый петушок из Бородянки теперь в кабинете Зеленского. Фото

Кадры, сделанные после освобождения практически полностью разрушенного пгт Бородянка в Киевской области, стали вирусными в сети. Особое внимание украинцев привлек снимок кухонного шкафчика в полуразваленном доме, на котором стояла глиняная скульптура петушка. Декоративная фигурка – едва ли не единственное, что уцелело из уничтоженной секции многоэтажки. Она стала символом несокрушимости украинского народа, а теперь еще и появилась в кабинете президента Владимира Зеленского.

Более того, такую же фигурку получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда приезжал с визитом в Киев. Глиняных петушков, символизирующих силу духа и приближение победы, двум лидерам вручила художница из Харькова Лера Полянскова. OBOZREVATEL разобрался, кто является первоначальным автором скульптуры и как она стала знаковой для украинцев.

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Создатель знаменитого петушка из Бородянки – Прокоп Бидасюк – представитель Васильковской школы керамики. Керамические вазы, тарелочки и игрушки в его исполнении хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Он создавал свои работы на Васильковском майоликовом заводе, который был одним из крупнейших в Украине производителем сувенирной продукции. Майолика – это изделия из выжженной глины, покрытые росписями из глазури.

Стойкость петушка, который не разбился и продолжил непоколебимо стоять на своем месте, по мнению многие интернет-пользователей, может считаться образом народа Украины. Снимок шкафчика фотографа Елизаветы Серватинской стали использовать в мемах и иллюстрациях.

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф", "Петушок держится – и вы держитесь", – писали под фото люди.

Сейчас такие керамические фигурки пользуются особым спросом среди ценителей искусства. Украинцы ищут петушков в Интернете и заказывают у мастеров по всему миру, чтобы и у себя в доме хранить символ несокрушимости Украины и ее народа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали видео, где показаны последствия уничтожения украинского культурного наследия российскими оккупантами, в частности, Иванковского историко-краеведческого музея, где хранились работы Марии Примаченко. Подробнее – в нашем материале.