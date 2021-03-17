Нашей дочке 7 лет. У нее в 8 лет не будет профиля в любой из соцсетей. Все ее фотографии перед тем, как опубликовать, мы согласовываем с мужем. Это наши правила. В других семьях они могут быть другими. Но правила должны быть. У меня не было эти дни ни возможности, ни желания обсуждать тему инстаграм- скандала. И у меня там еще много своих эмоций. материнских и профессиональных.

Я думаю о том, как же это системно, глобально предупреждать на всех уровнях.

Любая острая ситуация - всегда больше, чем ситуация одной семьи, одного издательства, одной школы, одной партии - она про общий "системный процесс".

Будет много размышлений.

1.Спасибо всем журналистам и СМИ, которые затушевали лицо девочки (и мальчика) в своих публикациях. За всем "этим" горячим - многие забыли о том - что бы ни делала мама девочки - задача взрослых быть этичными и быть оберегающими. И мы каждым своим действием что-то поддерживаем. Чью-то силу и безопасность или чью-то слабость и уязвимость.

2. Я редко, очень редко оставляю комментарии под чужими постами. Но как-то под постом мамы, написавшей в фб - "мой сын мне по секрету сказал, что он влюбился" и дальше подробное описание секрета. (А под постом куча умиленных комментариев)- я не позволяю себе такого, но в этот раз не в личных сообщениях, а под постом написала - "ведь сын поделился по секрету. С доверием". Поделился личным.

Мир, где у нас - самих - взрослых размыта грань экологичности, внутреннего и внешнего, совершенно интимного, личного и публичного - не может быть понятным и устойчивым для детей. Нам как-то важно вернуть себе ощущение этих границ.

3. Каждым нашим выходом в контакт - каждым постом, комментарием, публикацией, фотографией - мы удовлетворяем какую-то свою потребность. Это не значит, что не нужно публиковать. Но идеально бы осознавать - какую потребность я закрываю. И, конечно, удовлетворять свои нереализованные потребности во внимании, значимости, реализованности, ощущении хорошести и проч через детей - совсем не ок.

4. В каждом возрасте есть свои ведущие темы и есть "переносимость воздействия " - напряжения, внимания, страха-агрессии, возбуждения. То, что непереносимо - становится "симптомом". А иногда становятся бедой. Есть темы, которые всегда привлекают внимание, которые "вкусны" и вызовут "позитивный или негативный резонанс". Но наша этика и наши знания - должны бы "маркировать" эти темы и эти воздействия, учитывать возраст и состояние детей, да и взрослых. Проявлять, говорить об этом, но не тиражировать их в нездоровом виде, как минимум.

5. Наверное, должна быть "защита от дурака". Если внутри нет опоры и системы этических координат, важны внешние правила и законы. Я не знаю, есть ли возрастной ценз при регистрации в Инстаграм и проч соцсетях. Пока ещё не разбиралась, есть ли законы, защищающие детей от разного контента, если ли законы, регулирующие поведение взрослых рядом с детьми.

6. Мы стимулируем каждым новым полученным лайком свою дофаминовую систему. Многие знакомые делают фб - детокс, чтобы "прочистить рецепторы" и проверить, насколько сильна будет ломка без лайков. Знакомые маркетологи, которые все еще пытаются сделать из меня человека - настаивают - "нужно делать не меньше 2-3 сторис в день, чтобы о тебе не забыли. Нужно каждый день публиковать фото, делать часто фотосессии, нужно будоражить аудиторию, иначе ты никто".

И вот от этого у меня, правда, ужас. "Сеть оперативного покоя мозга" - то, с чем мы остаёмся, когда мы не делаем сторис, выключаем соцсети и ничем конкретным не заняты. Если мы не приучены быть с собой, если бежим в сторис, от ощущения пустоты и тревоги, и от навязчивых мыслей - детям рядом с нами не на что опереться в нас и они убегут в свои соцсети и свои воображаемые миры.

Мы боимся зависимостей химических - алкоголя, наркотиков, боимся зависимости игровой. Но часто "нарциссически расширяясь через детей" ведь подсаживаем и их, и себя на "лайковый вопрос" и зависимость - а как на меня отреагировали, а что обо мне сказали.

Мы, правда, боимся, что о нас забудут?

Мне сказал и знакомый подросток - "если тебя нет в инстаграм, тебя нет". Я засмеялась - вот я перед тобой. Я есть. И неплохо себя чувствую. В жизни, в отношениях и в бизнесе.

Подростки только формируют "внутреннее", поэтому они так зависят от внешнего. Я этому парню показывала, как по-разному звучат "посты" и публикации, когда они пишутся от "пустоты", (чтобы привлечь внимание) и от "полноты". (Когда, правда, есть что искренне сказать) И что на "лайки" это тоже, возможно, влияет.

7. Если раньше мы со многими психологами говорили на всех площадках об излишней интеллектуализации детства и праве ребенка на игру, теперь мы думаем, как их защищать от сексуализации.

И тема сексуальности и уважения - ещё будет и будет проявляться в разных формах - скандалах, страхах - пока не перейдет в разряд освоенных, здоровых тем.

Для формирования "внутренней речи", силы внутренней территории, самооценки, внутреннего локуса контроля, особенно в 7-8 лет - нам важно читать с детьми и обсуждать прочитанное, важно вместе смотреть мультфильмы, создавать общие семейные реликвии, важно знать, во что они играют, помогать им создавать пространство общения (с друзьями) в реальной жизни, важно давать им ощущение - уважения к их телу, приватности, уважению к их секретам. Важно создавать обогащенную среду - из которой прорастет их вкус, их потенциал, их индивидуальность.

И учиться не прикрываться словами: я же все делаю для ребенка.

Простите за многословие и эмоциональность

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