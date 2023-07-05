Как прошла ночь на Запорожской АЭС, и есть ли угроза теракта: последние данные о радиационном фоне

Ночь с 4 на 5 июля во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье прошла относительно спокойно. Радиационный фон на всей территории Украины находится в норме.

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Об этом свидетельствуют данные постов наблюдения Укргидрометцентра. Показатели микрозиверта для города Энергодар – 4.5.0, близлежащих территорий – 4.5.0, ЗАЭС – 4.5.0. Радиационный фон на 02:00 5 июля составил 0,11, сообщили в Telegram cоратника официального лица Никопольского РВА – Евгения Евтушенко "Непосредственно Gachi".

Руководитель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что ночью оккупанты совершили одну атаку – сбросили с БпЛА взрывное устройство на населенный пункт Марганецкой ТГ. По его словам, люди в результате атаки не пострадали.

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", – уточнил Евтушенко.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в случае теракта на Запорожской АЭС даже при отсутствии Интернета будут работать специальные системы оповещения населения.

"Есть соответствующие системы оповещения, которые работали, работают и сработают в случае, не дай Бог, теракта на ЗАЭС. Вопрос в том, как будет происходить коммуникация власти с населением, уже четко отработан, и системы оповещения будут еще раз проверены дополнительно", – сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что очень важно не создавать паники в той или иной ситуации и придерживаться всех рекомендаций органов власти.

Напомним: OBOZREVATEL собрал комментарии разных экспертов и ученых и постарался ответить на вопрос – чего ждать украинцам от российских террористов на ЗАЭС, который из сценариев будет иметь самые плохие последствия, и каким может быть масштаб возможной катастрофы.

Так, в случае катастрофы на станции радиация затронет не только территорию Украины, но и других стран, расположенных рядом с нашей.

Научный сотрудник Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов в комментарии СМИ отметил, что по расчетам, больше всего от радиации пострадает именно оккупированная территория.

Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк считает, что зона заражения составит около 30 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Военного комитета НАТО Роб Бавер заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу;

– в ГУР Минобороны Украины осудили распространение новых российских пропагандистских вбросов по ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, называя их примитивной и ложной информационно-психологической операцией. Там подчеркнули, что информация о планах Украины атаковать станцию с использованием беспилотников не соответствует действительности;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку. Он призвал весь цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на станции.

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