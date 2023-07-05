В НАТО заявили, что взрыв на Запорожской АЭС будет иметь последствия для всего мира

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу.

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Об этом Бауэр сказал LBC. Он отметил, что в случае взрыва на ЗАЭС последствия "выйдут за пределы типичной проблемы безопасности и повлияют на весь мир".

По словам главы Военного комитета Альянса, это не только вопрос безопасности. Подрыв россиянами станции может стать экологической катастрофой и медицинской проблемой.

"Если это произойдет, тогда это будет гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, во что будет вовлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", – отметил Бауэр.

Остается надеяться, что россияне этого не сделают, потому что, по мнению Бауэра, это лишит Россию поддержки, которую у нее еще есть в мире.

"Я не могу представить, что ряд стран, которые их поддерживают, поддержит этот акт российского правительства", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 июля российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

– А в Вооруженных силах Украины официально сообщили о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время. В то же время отмечается, что ВСУ готовы действовать при любых условиях.

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