Как проходили новогодние корпоративы в СССР: кто устроил его впервые

Новогодние корпоративы стали неотделимой частью праздничных традиций. Впрочем, у этой идеи корни еще в советском прошлом, когда такие мероприятия организовывались в другом формате и по другим правилам.

Видео дня

В Советском Союзе праздничные встречи на работе были не менее важными, хотя и проводились без современного размаха. Они олицетворяли дух коллективизма, а организация празднований зависела от энтузиазма работников. Первый масштабный новогодний корпоратив в СССР, заложивший основы этой традиции, был организован в 1956 году.

В СССР термин "корпоратив" не использовался, но праздничные встречи на работе были частью жизни. За их проведение отвечали профсоюзы и комсомольцы, которые готовили мероприятия усилиями самих работников. Атмосфера была более скромной, но душевной, ведь коллеги совместно организовывали праздничный стол и развлекательные программы.

Празднования в производственных цехах

Праздники часто проводились прямо на рабочих местах: в цехах, столовых или даже в домах культуры. Основным условием для празднования было выполнение годового плана. Работники приносили домашние блюда - от салатов до холодца, а профсоюзы обеспечивали организационную поддержку и даже подарки для детей сотрудников.

Атмосфера антиалкогольной кампании

В годы антиалкогольной кампании (1985-1991) новогодние празднования имели свои особенности. Официально алкоголь был сложно доступным, поэтому коллективы придумывали альтернативы: самодельные настойки и даже спирт, который выдавали для производственных нужд. На праздничных мероприятиях царила атмосфера коллективизма, а развлечения организовывались силами самих работников.

Развлекательная часть

Развлечения на таких мероприятиях были скромными. Любительские выступления, песни под гитару, юмористические грамоты - все это создавало атмосферу, оставляющую теплые воспоминания. Сотрудники научных институтов, инженерных предприятий и других учреждений отмечали Новый год в лабораториях, где после короткого празднования быстро возвращались к работе.

На крупных предприятиях праздники имели особый размах. Профсоюзы организовывали детские утренники, дарили подарки и даже обеспечивали транспорт для работников. Однако главным оставалось ощущение общности, когда каждый вносил свой вклад в праздничный стол и программу.

Первый масштабный новогодний корпоратив в СССР произошел благодаря Эльдару Рязанову в 1956 году. Его легендарная лента "Карнавальная ночь" впервые показала на экране празднование рабочего коллектива. Фильм стал предвестником таких популярных мероприятий, как "Голубой огонек".

"Карнавальная ночь": начало традиций

По сюжету ленты работники Дома культуры готовят праздничный бал с танцами, песнями и фокусами. Эта атмосфера вдохновила советских граждан праздновать Новый год не только дома, но и в коллективе. После выхода фильма традиция новогодних корпоративов быстро прижилась. Интересно, что съемки "Карнавальной ночи" проходили летом, когда актерам приходилось работать в теплых костюмах.

После выхода "Карнавальной ночи" Новый год стал не только семейным, но и коллективным праздником. Привычка собираться рабочими коллективами осталась у многих поколений, став символом советской эпохи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие блюда были традиционными в СССР на Новый год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.