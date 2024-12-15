Как привлечь успех и счастье в 2025 году: приметы

Новогодние праздники – тот период, когда даже менее склонные к суевериям люди все равно стараются сделать что-то, чтобы привлечь удачу на следующие 12 месяцев. Как минимум желают этого себе и другим.

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Вера в приметы помогает нам сохранять оптимистичный настрой и нередко вдохновляет на более уверенные шаги в будущее. Если вы из тех, кто нуждается в такой психологической самоподдержке, OBOZ.UA собрал несколько забавных примет, которые могут вам понравиться.

Приметы финансового достатка

Закройте все долги и не берите новых. Говорят, если встречать Новый год в долгах, то избавиться от них не удастся и в последующие 12 месяцев. Кстати, эту примету хвалят даже эксперты по финансовой грамотности. Такой подход помогает привести в порядок личные финансы.

Уберите в доме. Чистота и порядок, согласно китайскому поверью, позволяют свободно циркулировать жизненной энергии, что должно обернуться всяческими выгодами. В любом случае вам будет приятно праздновать в чистоте, а это уже стоит вложенных усилий.

Встречайте праздник в золоте. Нет, это не обязательно должно быть украшение из драгоценного металла. Достаточного золотистого в праздничном образе. Говорят, этот цвет привлекает деньги. Как минимум, он просто выглядит роскошно.

Почтите символ года. Говорят, что встречать Новый год нужно в компании его символа по китайскому календарю. В этот раз это будет Зеленая Змея. Купите себе планер или календарь с ее изображением, поставьте на стол статуэтку и виде змеи или придумайте другой способ почтить хозяйку года. Говорят, так можно заслужить ее благосклонность.

Не огорчайтесь из-за разбитой посуды. Говорят, это не только к счастью, но и к богатству. Но не медлите с уборкой осколков.

Не прогоняйте неожиданных гостей. Старинная поговорка говорит: "гость в дом – бог с ним". А значит, таким образом к вам приходит добро. Не отказывайте ему в гостеприимстве.

Приметы для любви и семейного счастья

Уладьте конфликты. Чтобы в ваших отношениях весь год царила гармония, сделайте все, чтобы этой гармонии достичь своими силами. Помиритесь со всеми, с кем поссорились, и извинитесь перед теми, кого обидели. По крайней мере, вы будете встречать праздник в согласии, а это уже незаурядный плюс.

Не огорчайтесь порванными нарядами или пригоревшими блюдами. Говорят, такие неудачи во время подготовки к празднику несут одиноким перспективу найти свою половинку. Или, как минимум, сохраняют больше душевного равновесия, что тоже неплохо.

Хотите пожелать кому-то ожидаемого пополнения в семье в новом году? Подарите украшение с жемчугом. Их считают усилителями женской энергии. В любом случае, жемчуг подходит всем и лежать без дела вряд ли будет.

В новогоднюю ночь отпейте из бокала или съешьте что-нибудь из тарелки женщины, которая недавно стала мамой. Согласно суеверию, так должны поступать те, кто хотят подхватить эстафету деторождения.

Приметы для крепкого здоровья

Выбросьте хлам. Говорят, что старые и поломанные вещи задерживают в доме плохую энергетику, что приводит к появлению болезней. Впрочем, даже людям не суеверным эта примета пригодится, ведь сделает дом более опрятным.

Примите ванну или душ. Позаботиться о своем теле накануне новогодней ночи помогает настроиться на заботу о себе на протяжении всего года. Логично, не правда ли?

Перевяжите ножки праздничного стола веревкой. Найти объяснение этого обычая нам не удалось, но, по крайней мере, вреда от него точно не будет, так почему бы и не рискнуть.

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