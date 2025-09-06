Видео дня
Как приготовить дома кофейный сироп, чтобы был вкуснее магазинного: простые варианты
Сироп, который мы добавляем в кофе, можно достаточно просто и быстро приготовить дома, чтобы не тратить на это кучу денег в магазине или кафе.
К тому же вкус этого сиропа будет не только не хуже, но и намного лучше, ведь вы добавите в него только натуральные ингредиенты, избегая химических и различных стимуляторов, пишет OBOZ.UA.
Ингредиенты на 500 мл ванильного сиропа:
- Один стакан сахарной пудры
- Один стакан воды
- Полторы столовые ложки ванильного экстракта
Способ приготовления ванильного сиропа:
- Добавьте сахар и воду в кастрюлю. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне пять минут.
- Подождите, пока остынет, прежде чем добавлять экстракт ванили, а затем наслаждайтесь.
Ингредиенты на 500 мл карамельного сиропа:
- Один стакан сахарной пудры
- Четверть стакана воды
- Полстакана горячей воды
- Одна чайная ложка ванильного экстракта
Ингредиенты на 500 мл соленого карамельного сиропа:
- Один стакан сахарной пудры
- Четверть стакана воды
- Полстакана горячей воды
- Одна чайная ложка ванильного экстракта
- Щепотка соли
Способ приготовления карамели и соленого карамельного сиропа:
- Смешайте сахар и воду в небольшой кастрюле на среднем огне до полного растворения, не доводите до кипения.
- После полного растворения увеличьте огонь до средне-сильного, накройте крышкой и дайте покипеть две-три минуты.
- Снимите крышку и медленно помешивайте, пока цвет не станет похожим на светло-медовый. Снимите с огня и очень осторожно добавьте горячую воду.
- Как только образование пузырьков замедлится, добавьте ваниль и медленно перемешайте. Если вы готовите соленый карамельный сироп, добавьте соль на этом этапе. Убедитесь, что вы используете высококачественную соль, например, хлопья.
- Перед использованием дайте ему полностью остыть. Все сиропы можно хранить в герметичной банке или контейнере до двух недель.
Все эти сиропы невероятно вкусные, их приготовление занимает мало времени, и они имеют лучший вкус, чем магазинные аналоги.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что добавить в кофе для лучшего вкуса.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.