СБУ опубликовала архивные фото празднования Рождества в Украине

В советское время праздновать Рождество было опасно – тогда власть развернула целую карательную операцию из-за новогодне-рождественских вертепов, в том числе против украинской интеллигенции.

Одну из таких репрессивных операций под названием "Блок" КГБ СССР начал в 1972 году пишет Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook. Также в соцсети обнародовали фото из архива "Украинского освободительного движения" о праздновании Рождества в те годы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фотографиях, в частности, изображен праздничный вертеп в одной из львовских квартир: вместе с колядниками были Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские творческие деятели.

"Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев. А уже 13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины [Петру] Шелесту об официальном начале операции", – говорится в сообщении.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внук Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие.

"Репрессии продолжались и позже. На начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины [Владимира] Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок", – уточнили в сообщении.

Для давления советская власть применила проверенные методы – прослушку телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. При этом многие украинцы все равно сохраняли верность традициям и праздновали Рождество несмотря на опасность.

Репетиция Рождественской коляды во Львове, слева направо – Любомира Попадюк, неизвестная, Василий Стус, Елена Антонив, Михаил Горынь avr.org.ua

Поздравления колядников в доме avr.org.ua

Рождественская коляда в доме Иваничуков. На фото: Дзвинка Калинец (девочка), Ирина Стасив-Калинец, Марьян Гатала (в шляпе). Львов. 1972 год avr.org.ua

Рождественская коляда во Львове: зрители и участники – Михаил Горынь, Ольга Горынь, Дзвинка Калинец, Марьян Гатала (в шляпе), Раиса Мороз (в платке) avr.org.ua

Рождественский вертеп диссидентов во Львове в 1972 году. Фото из уголовного дела Стефании Шабатуры avr.org.ua

Совместное фото во время празднования Рождества. Первый справа на фото – Василий Стус avr.org.ua

Совместное фото ватаги колядников. Львов. 1972 год avr.org.ua

Рождественская коляда во Львове: участники и зрители. Слева направо: Мария Садовская, Михаил Горынь, Ирина Стасив-Калинец avr.org.ua

СБУ рассказала о преследовании колядников в СССР Facebook Служба безопасности Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что первую новогоднюю елку после большевистской революции в Украине отпраздновали в Харькове в 1935 году.

В качестве украшений использовали конфеты, яблоки, орехи, самодельные тряпичные игрушки. Здесь же, возле елки, состоялся первый карнавал, дети были в костюмах летчиков-полярников, матросов, Чапаева, а также мишек, скоморохов, Дон Кихота и барона Мюнхгаузена.