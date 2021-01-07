СБУ оприлюднила архівні фото святкування Різдва в Україні

За радянських часів святкувати Різдво було небезпечно – тоді влада розгорнула цілу каральну операцію за новорічно-різдвяні вертепи, зокрема й проти української інтелігенції.

Одну з таких репресивних операцій під назвою "Блок" КДБ СРСР розпочав у 1972 році, пише Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook. Також у соцмережі оприлюднили фото з архіву "Українського визвольного руху" про святкування Різдва в ті роки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На світлинах, зокрема, зображений святковий вертеп в одній з львівських квартир: разом із колядниками були Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці.

"Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців. А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України [Петру] Шелесту про офіційний початок операції", – говориться в повідомленні.

Розпочались обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою "Блок" були Стус, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші.

"Репресії тривали й згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України [Володимира] Щербицького було направлено секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок", – уточнили в повідомленні.

Для тиску радянська влада застосувала перевірені методи – прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Проте багато людей все одно зберігали вірність традиціям і святкували Різдво попри небезпеку.

Репетиція Різдвяної коляди у Львові, зліва направо – Любомира Попадюк, невідома, Василь Стус, Олена Антонів, Михайло Горинь avr.org.ua

Віншування колядників у будинку avr.org.ua

Різдвяна коляда в оселі Іваничуків. На фото: Дзвінка Калинець (дівчинка), Ірина Стасів-Калинець, Мар'ян Гатало (у капелюсі). Львів. 1972 рік avr.org.ua

Різдвяна коляда у Львові: глядачі та учасники – Михайло Горинь, Ольга Горинь, Дзвінка Калинець, Мар’ян Гатало (у капелюсі), Раїса Мороз (у хустці) avr.org.ua

Різдвяний вертеп дисидентів у Львові 1972 року. Фото з кримінальної справи Стефанії Шабатури avr.org.ua

Спільне фото під час святкування Різдва. На світлині присутній поет Василь Стус (перший справа) avr.org.ua

Спільне фото ватаги колядників. Львів. 1972 рік avr.org.ua

Різдвяна коляда у Львові: учасники і глядачі. Зліва направо: Марія Садовські, Михайло Горинь, Ірина Стасів-Калинець avr.org.ua

СБУ розповіла про переслідування колядників у СРСР Facebook Служба безпеки України

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що першу новорічну ялинку після більшовицької революції в Україні відсвяткували в Харкові у 1935 році.

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