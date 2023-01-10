Как правильно выбирать апельсины: всего одна хитрость поможет найти самые сладкие

Отказывали ли вы себе хоть раз в жизни в покупке апельсинов из-за опасений, что вы снова купите невкусные и кислые фрукты? А между тем существует способ, как определить, какие апельсины будут сладкими.

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Как выяснил OBOZREVATEL, ни запах, ни цвет или упругость кожуры не выдадут вам этого секрета. Но есть один внешний признак, который подскажет верный выбор.

Речь идет о специфическом наросте на "попке" апельсина, похожем на пупок. В частности, так выглядят плоды сорта Washington Navel, название которого так и переводится – "вашингтонский пупок". Хотя такую особенность имеют не только они. Тем не менее именно этот сорт является одним из самых популярных в мире. В частности, из-за того, что такие деревья быстро растут и дают хороший урожай, а плоды являются одними из самых сладких, содержат мало косточек и дают много качественного сока. Более того, апельсины Washington Navel можно выращивать в качестве комнатного растения и даже собирать с них урожай.

Интересная особенность – плоды этого сорта, которые созревают в более жарких условиях, могут иметь более бледную кожицу. Поэтому они на первый взгляд могут казаться не такими сладкими, хотя на самом деле все совсем наоборот.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, с какого возраста детям можно начинать давать цитрусовые фрукты.

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