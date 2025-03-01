Как правильно поставить ударение в слове 'переляк': объяснение

Ударения в украинском языке не подлежат какому-либо четкому правилу и могут падать на любой слог слова. Это одна из черт, которая делает его столь сложной для изучения иностранцами – каждое слово приходится запоминать отдельно.

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Однако и сами носители украинского языка далеко не всегда справляются с этой задачей как следует. Как пример такого слова блогер и радиоведущая Оля Багний привела существительное "переляк". Мысленно произнесите его и заметьте, куда вы поставили ударение. Запомните собственный вариант.

"Із переляканою людиною легше домовитися", считает Стивен Кинг. И это верно. Как правда и то, что в слове "переляканий" ударение падает на я", – сказала блогер в своем TikTok-посте.

А вот со словом "переляк" не все так просто. Можно встретить два варианта ударения в нем – перЕляк и перелЯк. Впрочем, словари фиксируют только один из них как правильный. И это вариант перелЯк. Ударение здесь не мигрирует: если вы говорите "перелЯканий", то говорите и "перелЯк". Так будет верно.

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