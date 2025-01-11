Как правильно назвать на украинском жительниц Китая и Кореи: знают не все

Феминитивы обогащают лексику, делая язык более выразительным и точным. Они помогают избегать неопределенности и обобщений. Однако не всегда можно легко найти правильное соответствие.

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Например, мало кто знает, как назвать жительниц Китая и Кореи. На ум сразу приходят "китайка" и "корейка", однако это языковая калька. Языковеды объяснили употребление феминитивов.

В современном украинском литературном языке жительниц Китая и Кореи принято называть китаянка и кореянка.

Китайка и корейка в украинском языке тоже есть, но с совсем другими значениями.

Китайкой первоначально называли шелковую ткань обычно синего цвета, привезенную из Китая. Затем китайка приобрела более широкое значение – это была и хлопчатобумажная ткань, которую производили на территории Российской империи.

Йому Дидона підослала.. Штани і пару чобіток, Сорочку і каптан з китайки (Іван Котляревський).

Високії ті могили, Де лягло спочити Козацькеє біле тіло, В китайку повите (Тарас Шевченко).

Китайка – это также морозостойкий сорт яблони с небольшими плодами.

А корейка – спинная часть туши мясных животных.

Все эти слова можно объединить в интересное предложение:

Китаянка запекла соковиту корейку, а кореянка з’їла невелику китайку.

Кстати, задумывались ли вы когда-нибудь, как называют резидентов Монако? Почему-то сразу приходят в голову слова типа "монаквец" или "монаковец", которых, конечно, не существует в украинском языке. Догадаться по аналогии очень тяжело, почти невозможно. OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть жителей Монако.

OBOZ.UA также отмечал, что немало вопросов до сих пор возникает в отношении жителей Кременчуга. Традиционно в народе закрепилось суржиковое "кременчужане". Как правильно назвать жителей Кременчуга – читайте в материале.

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