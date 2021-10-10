В четверг, 14 октября, День Защитника Отечества. Пост для тех, кто поддерживает украинскую армию и наших героических воинов. Спасибо огромное людям, которые уже написали, что хотят поздравить наших военных помощью. Несколько школ придут и пришлют по почте помощь, люди спрашивают, как поздравить. Докладываю.

Можно прийти в госпиталь, из потребностей: соки, сладости, кофе, чай, футболки. Госпиталь мы закрываем своими силами, помощь нужна на фронт.

Все знают, что у государства большой долг по зарплате военным, ребята многое покупают сами. Сейчас очень нужны квадрокоптеры, это глаза, которые спасают жизни бойцов и выполняют большую работу. Поэтому я купила квадрокоптер, но у меня еще до нового года много просьб помочь подразделениям.

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Так, купила квадрокоптер 37500 грн, оплатила многие лекарства и уже отправила на фронт, 11 тыс и 7570 грн. Еще в этом месяце нужно приобрести два коптера, поэтому прошу кто 30,50,100 грн, Соберем, поздравим ребят с Великим Праздником. Мы очень благодарны всем за поддержку.

Карточки для помощи 5375411500427369 и 5375 4115 0267 5353 Монобанк

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