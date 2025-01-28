Как поступить, если повестка поступила по месту прописки, а не фактического проживания: объяснение

Если военнообязанный получил повестку по месту прописки, но проживает по другому адресу, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования по месту своего адреса регистрации. Чтобы предотвратить подобные ситуации, рекомендуется встать на военный учет по месту фактического проживания.

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Соответствующая информация обнародована на портале "Юристи.UA". Там указано, что даже в случае проживания гражданина в другом населенном пункте ему все равно нужно явиться в ТЦК по месту государственной регистрации.

Адвокат комментируя случаи, когда повестка поступает в адрес прописки, но гражданин там не проживает, подчеркнул, что пройти военно-врачебную комиссию по месту фактического проживания невозможно.

"Вы должны явиться за повесткой в тот ТЦК, который прислал вам ее", – подчеркнул адвокат.

По его словам, чтобы избежать соответствующих проблем в будущем, необходимо встать на учет в ТЦК по месту жительства.

Напомним, до 4 февраля 2025 года военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную ВЛК. Если гражданин проигнорирует требование, то его могут привлечь к ответственности, но только если ТЦК и СП ранее направляли военнообязанного на ВЛК.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные смогут получать электронные направления на прохождение ВЛК через приложение Резерв+не посещая ТЦК. Минобороны планирует внедрить данный механизм до конца февраля 2025 года. Результаты военно-врачебной экспертизы будут поступать в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр "Оберіг", в электронном формате.

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