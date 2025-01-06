Какие повестки вручают украинцам в январе и что грозит за их игнорирование: разъяснение

В январе 2025 года в Украине продолжается мобилизация, в рамках которой мужчинам военнообязанного возраста вручают повестки. Их существует три вида: для уточнения данных, на прохождение Военно-врачебной комиссии (ВВК) и мобилизационное распоряжение.

Видео дня

Из-за всеобщей мобилизации, продолжающейся с начала полномасштабной войны, призыв на срочную военную службу не проводится. OBOZ.UA напоминает, какие повестки вручают украинцам и что им грозит игнорирование мобилизационного законодательства.

Что означает каждый вид повестки

Повестка для уточнения данных вручается для уточнения и обновления информации о состоянии здоровья военнообязанного, его месте работы, составе семьи и т. д.

Повестка на прохождение Военно-врачебной комиссии – документ за подписью начальника РТЦК и СП, обязывающего гражданина пройти медицинское обследование. К такой повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После прохождения медкомиссии в этой карточке также будет указан вывод ВВК о пригодности или непригодности человека к военной службе в условиях военного положения.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному после того, как он прошел ВВК и был признан пригодным к прохождению военной службы. Речь идет о "боевой" повестке, которая вызывает гражданина для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Согласно ей, мужчина должен явиться в указанное место и время для немедленного вступления в ряды Вооруженных сил Украины.

Существуют также повестки для призыва на срочную военную службу. Однако в условиях военного положения в Украине их не выдают, поскольку призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации.

Что грозит за игнорирование повестки

За игнорирование врученной повестки (в том числе поступившей заказным письмом "Укрпочтой") гражданина могут привлечь к ответственности, согласно ст. 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Порча или потеря военно-учетных документов в этом случае не спасет – за это тоже предусмотрено наказание.

В частности, две упомянутые статьи предусматривают ответственность за отказ приехать в ТЦК и СП, пройти ВВК или обучение для дальнейшей защиты страны.

Если военнообязанный не стал на учет, не уведомил государство об изменении места жительства или своих данных – за это также предусмотрен штраф.

Во время военного положения он варьируется в пределах от 17 000 до 25 500 гривен для физических лиц. Для юридических лиц ответственность более серьезная – от 34 000 до 59 000 гривен.

В то же время следует знать, что гражданина не могут привлечь к ответственности за необновление военно-учетных данных, если эта информация уже есть в государственных реестрах.

В случае неуплаты штрафа средства могут изъять со счетов человека и даже принудительно продать имущество для погашения долга, если такой превышает 160 000 гривен.

Вместе с тем штраф за неявку в ТЦК может быстро обернуться лишением свободы, если пройти ВВК, но проигнорировать "боевую" повестку. За это предусмотрена уголовная ответственность, а потому военнообязанному может грозить пять лет тюрьмы (в случае наличия смягчающих обстоятельств, судья вместо этого может назначить дать условное наказание с испытательным сроком).

Как сообщал OBOZ.UA, до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную. За игнорирование требования их могут быть привлечены к ответственности, но только если ТЦК и СП ранее направляли военнообязанного на ВЛК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!