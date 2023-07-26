Как перестать грызть ногти: поможет очень простая методика

Большинство людей грызут ногти, чешут кожу и тянут себя за волосы, когда нервничают. Эти плохие привычки не только портят внешний вид, но и оказывают негативное влияние на здоровье.

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Ученые из Германии уверяют, что таких привычек можно избавиться с помощью одного движения. Издание Daily Mail опубликовало результаты исследований.

По словам ученых, осторожное потирание кожи всякий раз, когда хочется грызть ногти, может помочь бороться с плохой привычкой.

В шестинедельном исследовании участвовало 268 участников, 53% воспользовались советом и сказали, что заметили улучшение и со временем плохая привычка исчезла.

Регулярное почесывание кожи, грызение ногтей или выдирание волос в медицине называют повторяющимся поведением, которое сосредоточено на теле.

Люди принудительно вредят себе и не могут остановиться, даже если это приводит к шрамам или лысинам.

Врачи говорят, что такое поведение, вероятно, связано со стрессом или беспокойством относительно внешнего вида.

Также ученые провели исследование в 2022 году, опубликованное JAMA Dermatology, где людей искали через социальные сети.

Участникам было за 30 лет, причем 68% сообщили, что они неоднократно чесали кожу, 36% грызли ногти, а 28% сказали, что постоянно тянули себя за волосы.

Их разделили на две группы, одной группе приказали отработать поведение, где они осторожно дотрагиваются к коже, а остальным сообщили, что они в списке ожидания лечения.

Чтобы изучить технику, участникам отправили видео и попросили выбрать от одного до трех движений, которые они должны делать каждый раз, когда испытывают желание навредить себе. Можно было обводить указательным и средними пальцами вокруг большого пальца, не касаясь ногтей, скрещивать руки или поглаживать волосы.

Результаты показали, что пациенты, которые придерживались этого поведения, увидели значительное улучшение по сравнению с другой группой, которая ждала лечения.

"Это клиническое исследование демонстрирует, что замена привычки является эффективной стратегией самопомощи", – написали ученые.

По словам психолога Массачусетской больницы Наташи Бейлен, которая не участвовала в исследовании, когда кто-то собирается грызть ногти, он может приложить руку к лицу и коснуться мочки уха. Это поможет снизить желание повторять плохую привычку.

Ранее OBOZREVATEL публиковал мнение экспертов, рассказавших о чем может свидетельствовать вид ногтей.

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