Как оформить статус 'ребенок войны': Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию на практический вебинар

Дети, пережившие военные действия в Украине, имеют право на получение статуса "ребенок войны", что дает право на дополнительную защиту и поддержку от государства. Фонд Рината Ахметова приглашает специалистов социальной сферы, психологов и всех, чей ребенок пострадал в результате военных действий, к практическому вебинару "Диалог на тему": об особенностях оформления статуса "ребенок войны".

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Вебинар состоится в четверг, 12 сентября, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

Спикер: Ольга Пашко, руководитель Одесского областного центра социальных служб.

В ходе встречи обсудим следующие вопросы:

– порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

– право на получение статуса;

– льготы, предусматривающие статус "ребенок войны";

– необходимые документы;

– особенности заполнения акта и заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;

– признаки психологической травмы у ребенка в результате войны;

– советы по преодолению детской психотравмы, связанной с войной.

Благодаря программе "Сиротство – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы.