Как оформить отсрочку от мобилизации в ТЦК во время военного положения в Украине: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Однако ряд законных оснований позволяют получить отсрочку от мобилизации.

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Правозащитники акцентируют, что документ, дающий право на отсрочку, нужно не просто принести в Территориальный центр комплектования, а именно зарегистрировать его. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

По его словам, ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" поможет узнать, есть ли у человека законные основания для отсрочки от мобилизации. Если же такие причины имеются, необходимо зарегистрировать в ТЦК документы и убедиться, что сотрудники Территориального центра комплектования получили эти документы.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы. Если вы имеете определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВВК", – рассказал Симутин.

Также адвокат отметил, что сотрудники ТЦК должны поставить отметку о получении документа, подтверждающего право на отсрочку. Правозащитник советует учесть этот аспект, чтобы человек на законных основаниях мог доказать свою непригодность к военной службе.

Напомним, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.