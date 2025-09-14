Как очистить одеяла и подушки без стиральной машины: простой метод

Большинство из нас привыкли стирать постельное белье примерно раз в неделю. Но когда дело доходит до одеял и подушек, все редко бывает так просто. Из-за большой массы их трудно стирать дома. В результате эти повседневные предметы часто остаются заброшенными месяцами, что позволяет бактериям, аллергенам и пыли незаметно накапливаться.

Но эксперт по уборке и блогер Линси Кромби, известная своими 300 000 подписчиков в Instagram, раскрыла простой трюк, который может сделать одеяла и подушки свежими и без микробов без стиральной машины.

Итак, ее совет звучит очень просто – в прекрасный, яркий, солнечный день вывесьте одеяла на улице.

"Солнце — это естественное дезинфицирующее средство, поэтому оно поможет уничтожить микробы и бактерии", - говорит эксперт. Она добавляет, что все, что вам действительно нужно, — это "крепкая веревка для белья", которая сможет выдержать вес тяжелого одеяла.

Тот же метод работает для подушек, которые можно оставить на улице под прямыми солнечными лучами на несколько часов. Кромби предлагает сбрызнуть их спреем для ткани для дополнительного эффекта свежести и накрыть их стегаными чехлами для подушек, которые следует стирать по крайней мере дважды в месяц.

Если делать это регулярно, это может "полностью избавить вас от необходимости стирать подушки".

Для стойких пятен, особенно пожелтения, которое может появиться со временем, Кромби рекомендует точечную очистку перекисью водорода с последующим легким полосканием. Однако она предупреждает, что не все подушки можно замачивать.

Хотя некоторые синтетические варианты могут выдержать ванну, перьевые и поролоновые подушки никогда не следует погружать в воду.

Метод не только удобен, но и экологичен.

Солнечный свет и свежий воздух уменьшают потребность в энергоемкой стирке, а естественные ультрафиолетовые лучи солнечного света действуют как мягкое дезинфицирующее средство. Для домохозяйств, которые хотят уменьшить счета за воду и электроэнергию, или для тех, кто имеет проблемы с ограниченной вместимостью стиральной машины, это практичная альтернатива.

Несколько часов на свежем воздухе может быть достаточно, чтобы восстановить постельное белье до свежего, гигиенического состояния, что доказывает, что лучшие лайфхаки для чистки часто можно найти в самой природе.

