Как общаться с людьми, которые потеряли конечность: советы психолога

По данным Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Пенсионного фонда Украины, на начало 2023 года общее количество лиц с инвалидностью составляет 2 721,7 тыс. человек, среди которых 156 тысяч детей.

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К сожалению, война в Украине продолжается и количество лиц с инвалидностью только за первые полтора года войны увеличилось более чем на 300 тысяч человек. Как человеку облегчить боль от травмирующего события, рассказывает медицинский психолог, руководитель Киевского областного центра социально-психологической помощи и психолог проекта Assisto Василий Гуменюк.

Какие последствия для психологического здоровья имеет пережитый опыт, во время которого человек потерял конечность, получил ампутацию?

Как и в любом травматическом опыте, здесь все индивидуально и у каждого человека может быть своя реакция. В некоторых случаях потеря конечности может восприниматься острее, чем потеря близкого человека. И ключевым здесь является не только сам факт потери конечности, то есть человек фактически (и физически) теряет часть себя, но и стигматизация нашего общества. Что морально "додавливает" личность в таких обстоятельствах.

При этом когда человек теряет конечность, то встречается еще и с большим страхом, что у него теперь есть дефект, теперь он инвалид. Поэтому сказать, что кто-то это переживает легко, будет неправильно – такой опыт для всех без исключения травматичен. Кто-то впадает в депрессию, а затем адаптируется, у кого-то может быть суицидальное поведение, у кого-то – фантомные боли, и человек может иметь, помимо ограничения функциональности, еще много других негативных последствий.

Как психика адаптируется к травме

Есть общие 5 стадий переживания горя: отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие. В общем эти стадии применены и здесь. Вместе с тем все индивидуально. Немалую роль играет пол человека в этом вопросе, а также то, какая именно конечность пострадала, их количество, какой именно тип ампутации предусмотрен… Из опыта общения с лицами с инвалидностью могу сказать, что потерявшие ногу менее болезненно переживают, чем когда теряют руку.

Женщины будут переживать из-за своего внешнего вида, это их огромное внутреннее давление и критик. Вы можете видеть в сети много видео, где у маленьких детей есть импланты – они глубоко не осознают, что именно потеряли. Дети адаптируются, играют, привыкают. А когда взрослеют, приходит осознание, они встречаются с буллингом, жестокостью ровесников.

Поэтому именно наша интерпретация – то, как мы смотрим на себя, когда теряем конечность, через призму общественного восприятия – и определяет глубину травмирующего опыта.

Возраст имеет значение

Дети легче всего переносят потерю конечности, при условии, что у них адекватная среда. Ибо у них нет еще глубинного понимания, что именно произошло. То есть если не будут человека виктимизировать (делать жертву), тогда условия прохождения этого этапа пройдут нормально.

Для подростков ситуация более тяжелая, чем для взрослых. С пубертатного периода, лет с 13, им трудно даже выйти на пляж, потому что есть отторжение своего тела. Подростки в соцсетях следят за идеалами красоты, а наше тело не отвечает тем общепринятым идеалам. К тому же подростки склонны к самокритике, поэтому даже трудно представить, что чувствует подросток, когда у него еще и отсутствует конечность.

Семья – первая и важнейшая среда поддержки

Дело в том, что человек, переживший потерю конечности, нуждается в уходе, особенно на этапе реабилитации. И главное – нуждается в поддержке. Его состояние требует того, чтобы многие действия теперь выполнялись за него. И именно на этом этапе мы ступаем на опасную тропу – такую, что может развить у человека с инвалидностью беспомощность. Если у человека была склонность к этому и раньше, то за счет своей травмы эта черта может усилиться, и тогда он просто начнет паразитировать на своих близких.

Поймите правильно, я не осуждаю людей с инвалидностью, но такие примеры тоже часто встречаю на практике. То есть лицо с травмой может жить за счет своего близкого окружения и при этом не занимать активную позицию. Конечно же, родные и близкие будут помогать, но ресурсы исчерпываются.

Поэтому первое, что должны осознать родные, – конечно, помогать, но максимально поощрять проактивность, чтобы человек сам что-то делал и чтобы он себя воспринимал нормальным.

Из-за войны мы можем получить сотни тысяч людей с инвалидностью, у которых будет изучена беспомощность. И если это произойдет, мы все просто увязнем в этом болоте.

Задача для семьи – развивать основу для борьбы, человек должен чувствовать зону влияния на этот мир и слышать похвалу за любое действие. Жалость к себе – страшная вещь.

Боль отвлекает: как реагирует психика на этапы от травмы до реабилитации

Если говорить о факте потери конечности, то хотя процесс и сопровождается сильной болью, здесь человек действует на уровне рептилоидного мозга "чтобы выжить". Очень сильна стрессовая реакция. У человека может быть панический страх, сильный испуг, но человек будет делать все, чтобы выжить.

На стадии ампутации сначала человек может долго быть без сознания, и первые неприятные моменты начнутся после. Человек начинает копаться в своих страхах и тревогах. Но если при этом у него присутствует сильная боль, то ему не хватит энергии думать об этом. Боль отвлекает. Она чрезвычайно важна, и если близкие будут вкладывать правильные убеждения, то большая вероятность, что человек легче будет ментально выходить из этого состояния.

Дальше начинается этап осознания, что жизнь, поведение, возможности теперь будут другие. Здесь часто срабатывает гиперболизация или самовнушение – накручивание ситуации. А на основе этого и формируется стратегия поведения с родными. На этом этапе происходит закладка того, как человек себя будет воспринимать после.

Чтобы психологически быстрее адаптироваться к новому состоянию и привыкнуть к протезу, у человека должна быть здоровая адаптивная позиция.

Табу в коммуникации с людьми, получившими протезирование

Не стоит жалеть личность – стоит проявить эмпатию. Ни в коем случае не употребляйте фразу "ой, боже, бедный несчастный..". Замените это высказывание на то, что поможет разделить боль.

Не стоит говорить "я тебя понимаю", лучше спросить "чем я могу тебе помочь, чем могу быть полезен(а)".

Родные и близкие лица с инвалидностью должны научиться отвлечься от манипуляции такого человека своим положением. Не поддавайтесь чувству вины. Надо подчеркнуть "я слышу, что ты говоришь, но меня оскорбляет, что ты вызываешь во мне чувство вины, скажи прямо, что я могу сделать, и если я это могу, я помогу" .

Помогайте по мере возможности – ни в коем случае не нужно делать через силу, потому что в дальнейшем это приведет к ненависти к близкому человеку.

Помните, люди, пережившие ампутацию, бояться быть обузой для семьи. Поэтому важно помочь человеку делать что-то самому, обустроить все.

К слову, Ник Вуйчич – яркий тому пример, который без 4 конечностей может сам принимать душ. Но и ему для этого понадобилось время, чтобы произошло принятие.

Избегайте вопроса о том, как человек получил эту травму. Он сам должен захотеть рассказать, тогда просто активно выслушайте его.

Не пытайтесь вызвать у человека чувство вины из-за его состояния или того, как это состояние влияет на вашу жизнь. Ни в коем случае нельзя упрекать человека за его неполноценность, говорить, что ради него вы чем-то пожертвовали. Лучше попросить такого человека чем-то тебе помочь. Это повысит его самооценку.

Протезирование в Украине бесплатно для всех, кто в нем нуждается. Государство оплачивает предоставление качественных протезов, а также их обслуживание и ремонт. Для получения качественного протеза не следует ждать получения статуса инвалидности. Протезирование защищено Законом Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" и регулируется Постановлением КМУ от 5 апреля 2012 г. №321 и Постановлением КМУ от 1 октября 2014 г. №518. Более подробно о бесплатном протезировании по государственной программе для гражданских лиц и ветеранов читайте на сайте Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.