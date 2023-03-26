Как новобранцы ВСУ проходят подготовку в Британии: фоторепортаж

В Британии продолжают обучать новобранцев Вооруженных сил Украины. Сейчас подготовку в стране проходят около 2000 украинских военных.

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Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

"Подготовка осуществляется под наставничеством военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Королевства Дании", – говорится в сообщении

Павлюк уточнил, что новобранцы Вооруженных Сил Украины в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке в Великобритании отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения, действия в наступлении и обороне, ведения боевых действий в населенных пунктах.

В частности, их обучают обращению с оружием, стрельбе, точной стрельбе, основам полевого боя, полевой тактике, противодействию взрывчатым веществам, законам вооруженного конфликта и оказанию первой помощи. В общей сложности для каждой из групп солдат обучение длится пять недель.

Напомним, в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины показали, как учат новобранцев на одном из своих полигонов. Новички проходят здесь базовый курс молодого бойца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военные Вооруженных сил Украины провели комплексные занятия по тактической и психологической подготовке в Северной оперативной зоне. Целью мероприятия была отработка у бойцов навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

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