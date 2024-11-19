Как назвать на украинском 'маменькиного сынка': интересные варианты

Людям, имеющим ограниченный опыт употребления украинского языка, может казаться, что ему не хватает фразеологизмов для описания определенных понятий. Скажем такого, как "маменькин сынок".

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Однако сотрудницы Коммунального учреждения культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" убеждают, что это не так. Для своего YouTube-блога "По-украински, пожалуйста", они записали скетч, где объяснили, как можно перевести это понятие на украинский.

Так первым вариантом они предложили слово "мазун" либо "мазунчик". "Это означает, что это очень любимый сын, о котором заботятся, заботятся и любят до безумия", – объяснили авторы блога. Этими словами описывают нежное чувство, которое мама испытывает к своему сыну.

Другим словом, которое они упомянули, стало "мамчич". "Так что можно сказать: "він такий мамчич, мама його просто обожнює", – говорится в ролике.

Впрочем, предложенными словами выбор нежных эпитетов не ограничивается. Так в словарях можно найти следующие варианты:

мазій;

мамій;

пестун;

пестій.

Кстати, словосочетание "мамин синок" тоже можно использовать. Только в украинском языке оно имеет ироническое значение. Так говорят о избалованном, изнеженном мальчике или даже мужчине, который не способен к самостоятельной взрослой жизни из-за гиперопеки со стороны матери. В частности, такую формулировку советует употреблять словарь "Мова – не калька".

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