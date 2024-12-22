Как назвать по-украинским человека, который 'исполняет': интересные варианты

Человеку, долгое время говорившему на русском, может будет сложно найти нужные соответствия разных понятий или явлений в украинском языке. Так на речи появляются русизмы и развивается суржик.

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Чтобы избавляться от этих ошибок, следует расширять свой словарный запас. В частности, пополнять его интересными и яркими украинскими словами. Например, популяризатор украинского языка Андрей Шимановский решил поделиться со своими подписчиками в Instagram, как можно описать человека, который все время что-то "исполняет" (или, как бы стоило сказать украинским – виконує). И нет, он не имел в виду тех, кто демонстрирует исполнительское мастерство в искусстве или спорте.

Шимановский рассказал, как называть непоседливого человека, у которого так много энергии, что он постоянно что-то делает и не всегда такая его деятельность приносит пользу. Например, о ребенке, который все время бегает, шумит или разбрасывает вещи. Вот как можно сказать о таком человеке, если вам нужно его охарактеризовать, дать ему название:

бешкетник;

халамидник;

шалапут.

Впрочем, иногда существительного бывает недостаточно и нам нужно описать поведение озорника. В таком случае на помощь придут идиомы:

мати шило в дупі;

скакати, як чорт на дроті;

мотатися, як дурень з торбою;

гасати, як свиня на льоду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют украинские аналоги слова "пупырышки", которому тоже не всегда легко найти перевод.

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