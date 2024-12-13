Как назвать по-украински 'пупырышки': какие варианты предлагают

Переход на украинский язык не происходит одномоментно – разные интересные слова приходится изучать постоянно. Так же поступают и те, кто всегда на нем разговаривал. Именно через постоянное самосовершенствование приобретается настоящее мастерство.

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Для тех, кто стремится к совершенству в речи, OBOZ.UA рассказывает о слове, которое бывает трудно перевести даже опытным носителям украинского. Речь идет о маленьких выпуклых частицах на поверхности какого-либо предмета. На русском их называют "пупырышки". Но можете ли вы хорошо перевести это слово?

Начнём с простого – переведем это слово через Google. Его переводчик предлагает вариант "пухирці".

Словарь украинского языка в 20 томах этот вариант содержит. Причем приводит такие примеры употребления, в которых слово "пухирець" точно соответствует русскому "пупырышек".

Но является ли этот вариант единственным? Конечно же нет. Украинский язык богат синонимами и в этом случае ему также есть что предложить. Если речь идет о пупырышке, заполненном жидкостью или газом, который легко лопается от механического воздействия, о нем можно сказать "бульбашка". Например, именно "бульбашки" возникают на поверхности воды в дождь или во время кипячения.

Также стоит запомнить диалектную форму "піхурчик". Она является полным синонимом слова "пухирець". Или существительное "випин" – оно описывает нечто, что выпячивается над поверхностью, то есть тоже подойдет для перевода слова "пупырышек".

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