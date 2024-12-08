Что такое 'лелітки': догадаться нелегко

Благозвучность и многогранность украинского языка часто вызывают удивление. После веков насильственной русификации множество аутентичных слов просто исчезли из употребления.

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Например, сейчас мало кто знает значение колоритного слова "блестки". OBOZ.UA рассказывает, что оно означает и приводит примеры употребления.

Глагол "леліти" значит блестеть, мерцать, переливаться на солнце.

То есть, "лелітки" – это маленькие блестяшки, которыми украшают одежду, или другие декоративные изделия, в том числе и аксессуары. "Лелітки" создают эффект мерцания, ярко переливаются при свете и придают изделиям праздничности и изысканности.

Например:

На вітрині висіла сукня, оздоблена лелітками.

Орися одягла сорочку з лелітковою вишивкою.

На спідниці виблискували яскраві лелітки.

Михась зробив осінню аплікацію з леліток.

"Лелітками" издавна украшали праздничную одежду, головные уборы и обрядовые вещи.

Это слово часто использовали классики в своем творчестве.

Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило (Леся Українка).

Также в диалектах слово "лелітки" может означать цветы.

Я нарву найкращих квіток – купчаків, жоржин, леліток, принесу з росою в клас (Михайло Стельмах).

Ну, заграйте ж, заграйте чечітку, я новенькі підошви зіб'ю, причеплю на манишку лелітку – степову білу квітку мою! (Микола Рудь).

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