Часто путают: как склонять слова 'бит' и 'байт'

По мере развития технологий появляются и новые слова. Термин "байт", к примеру, придумал Вернер Бухгольз в июне 1956 года на начальных стадиях разработки компьютера IBM Stretch. А "бит" в современном смысле впервые использовал Клод Шеннон в 1948 году в работе "Математическая теория связи".

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Однако даже сейчас с употреблением этих терминов часто возникает путаница. Языковеды объяснили, как склонять лексемы "бит" и "байт".

Количество информации и объема памяти компьютера принято измерять в единицах, которые называют бит и байт.

Вспомним общие правила спряжения. Существительное второго склонения, обозначающего единицу измерения, в родительном падеже единственного числа имеет окончание -а или -я.

Например:

метр – метра;

грам – грама;

ват – вата..

"Бит" и "байт" не являются исключениями. Так что неправильно говорить "біту" или "байту". Следовательно, упомянутые слова принимают формы "біта" и "байта" соответственно.

В родительном падеже множественного числа появляется только окончание -ов – "бітів", "байтів".

Примечательно, что это правило действует также в случаях, когда единицы бит и байт употребляют с префиксоидами кило-, мега-, тера- и т.д.

Например:

Сучасний еталон байта розміром вісім бітів затверджено у стандарті ISO/IEC 2382-1:1993.

У 2021 році Стенфордський університет опублікував 50 терабайтів архіву Нюрнберзького процесу.

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