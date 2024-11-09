Как избавиться от русского акцента: что надо изменить в произношении

Украинский язык сейчас стал модным и престижным и многие пожелали перейти на него в быту. Однако некоторые до сих пор стесняются своего украинского из-за выраженного русского акцента.

Видео дня

Во-первых, не нужно бояться акцента как такового. Это явление возникает неизбежно, когда человек начинает разговаривать на новом для себя языке. Во-вторых, избавиться от русского акцента проще, чем вам кажется. Как это сделать рассказали студентки Факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Девушки записали ролик с правилами украинской фонетики. И наконец-то объяснили, почему россиянам не дается украинское слово "паляниця", и как назвать такой языковой индикатор.

Что такое шибболет

В языкознании этим термином называют характерную языковую особенность, позволяющую идентифицировать группу людей, в частности этническую. Такое слово считают своеобразным "языковым паролем", который демонстрирует, что для говорящего язык не является родным, выдает в нем чужака.

Для украинского языка таким шибболетом и стала "паляниця". Все потому, что в русском произношении нет мягкого звука ц в конце слова. Носители русской фонетики бессознательно заменяют его на твердый. Более того, понимая, что в конце слова "паляниця" должно быть смягчение, россияне мягко произносят звук н, предшествующий ц, и получается то самое "паляница".

Кстати, в роли шибболета можно использовать не только это название белого хлеба. Подойдет любое слово с сочетанием букв -иця в конце. Это может быть и "полуниця", и "суниця", и "куниця", и "молодиця", и даже "шибениця". Последний вариант еще довольно длинный – есть где заблудиться.

Как избавиться от русского акцента

А вот чтобы избавиться от русского акцента у себя, достаточно просто внимательно изучить особенности украинской фонетики. И с этим тоже помогли студентки ФУФ УГУ. Они описали все главные принципы. Их, по сути, не так много.

Йотированный звук и. Для него в украинском языке даже существует специальная уникальная буква ї. "Больше никто из славян не может похвастаться этой буквой. Россияне не понимают, как произносить эти слова", – объяснили будущие филологи. И правда, сравните, как произносят слово Украина здесь, дома и в России.

Отсутствие оглушения звонких звуков. Эта особенность сохраняется, как проявление акцента, едва ли не дольше всего. По правилам украинского языка, в конце слов и внутри перед согласным звонкие звуки не оглушаются. То есть украинцы четко говорят "дуб", а не "дуп"; "любов", а не "любоф"; "книжка", а не "книшка". Понаблюдайте за тем, как вы произносите глаголы мужского рода в прошедшем времени. Если у вас получается "спаф", "думаф", "робиф", вы разговариваете с акцентом. Замените оглушенный звук ф на обычный звук в, и вы легко от него избавитесь.

Ограниченный набор слов с прорывным звуком ґ. Украинскому языку присущ мягкий, фрикативный звук г. Прорывной звук тоже встречается, но набор слов, где его нужно употреблять, очень ограничен. Этоаґрус, ґава, ґудзик, ґанок, дзиґа и т.д.

Отсутствие "акания". Буква о в украинском языке всюду читается, как звук о и не заменяется на а. Мы не говорим "малако", а говорим "молоко". И не говорим "гаварити", а говорим "говорити".

Твердые звуки т и д. Прислушайтесь, как русские говорят на своих детей – если разобрать на звуки, то получается "дзеци". Такие звонкие звуки и т.д. украинскому языку не свойственны. Правильно говорить "діти" и произносить мягкие т и д четко, чтобы можно было легко узнать, какая там буква.

Твердые звучи ч и щ. Такие слова, как "чай", "чую", "читаю" и даже "тощо" произносятся с твердыми ч и щ. Оставьте вариант "чящя" русскому языку.

Редуцирование звука ш в глаголах второго лица единственного числа. На украинском языке неправильно произносить "боїшся", "смієшся", "стараєшся", разделяя звуки ш и с. Это неудобное сочетание звуков, поэтому лучше произносить эти слова так, словно там в конце стоит удвоенный звук с: "боїсся", "смієсся", "стараєсся".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заменить на украинском популярные возгласы типа "вау!" или "упс!".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.