Наша жизнь включает одну тягостную вещь – решение проблем, которые, как ни старайся, время от времени появляются. Некоторые подходят к их решению с оптимизмом, некоторые – с пессимизмом, а некоторые – с рефреймингом. Что это такое, как им пользоваться в профессиональной и личной жизни, знает и подробно объясняет автор книги Томас Веделл-Веделлсборг "В чем ваша проблема? Искусство нешаблонного мышления", недавно вышедшей в издательстве бестселлеров Vivat.

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Три етапи рефреймінгу

Уявіть, що ви – власник офісної будівлі, мешканців якої не влаштовує старий і повільний ліфт. Кілька людей погрожують, що розірвуть із вами угоду, якщо ви нічого не вирішите найближчим часом.

Проблема очевидна – у будинку старий і повільний ліфт. Цю проблему вже сформулювали мешканці будинку. Тому ви приймаєте її як належне. Але, можливо, справа не в швидкості ліфту? Поміркувавши, менеджер будівлі встановив біля нього дзеркало, і очікування стало менш обтяжливим – люди забували про плин часу, розглядаючи щось дуже захопливе, тобто самих себе. Це і є рефреймінг в дії.

Рефреймінг – це спосіб мислення, який дозволяє переосмислювати та переформульовувати проблеми. А отже, ухвалювати найкращі рішення, генерувати оригінальні ідеї та досягати успіху. "Поєднуючи інновації, розв’язання проблем і правильні запитання, рефреймінг ефективний незалежно від того, чим ви займаєтеся: управляєте командою, запускаєте стартап, укладаєте угоди з продажу, розробляєте стратегії, спілкуєтеся з вимогливим клієнтом чи робите будь-що інше". Також рефреймінг стане у пригоді для розв’язання особистих проблем – поліпшення відносин з партнером/ партнеркою, колегами, друзями, дітьми-упертюхами.

Розв’язання правильних проблем складається із трьох етапів:

фреймінгу: яку проблему ми намагаємося розв’язати?

Відповідь на це питання – ваше початкове розуміння проблеми, яка потребує розв’язання.

Запишіть чітко сформульований фрейм проблеми (варіант/ варіанти розв'язання проблеми): "Проблема полягає в тому, що…".

рефреймінгу: чи існує інший спосіб розв’язати цю проблему?

На цьому етапі поставте під сумнів початкове розуміння проблеми. Переусвідомте мету, можливо, існує краща ціль, якої можна досягти. Визначте свою роль у створенні та вирішенні цієї проблеми. Подивіться на проблему очима інших – ваших підлеглих, клієнтів, замовників, ділових партнерів, дітей.

руху вперед: як нам скористатися моментом?

Визначте, "як ви можете обґрунтувати фреймінг своєї проблеми за допомогою тестування в реальних умовах". Залучіть кількох колег для обговорення. Бажано – тих, хто не пов’язаний із проблемою так тісно, як ви. Можна – сторонніх осіб. І спробуйте проаналізувати докази того, що ймовірний розв’язок, вирішує реальну проблему. Не маскує, не ускладнює, не спрощує її, а саме вирішує.

Не поспішайте рухатися вперед, не проаналізувавши, як слід, вашу проблему. Не раджу спочатку щось робити, керуючись емоціями, а потім оцінювати ефективність ухваленого рішення. Колись це може спрацювати, але в довготривалій перспективі – програшна стратегія.

Тактичні виклики

Під час освоєння рейрфеймінгу люди стикаються із певними проблемами, оскільки нові знання спочатку дещо ускладнюють роботу. Яким чином? Раніше у вас була одна проблема, а завдяки рефреймінгу – одразу цілий десяток. Але не поспішайте впадати у відчай – слона краще поділити на шматочки.

Тому зосередьтеся на одному фреймі

Маючи десять фреймінгів (варіантів розв’язання проблеми), обирайте той, який відповідає трьом характеристикам: неочікуваність, простота (або зрозумілість), важливість. Якщо таких фреймів два або три, розглядайте найбільш пріоритетний.

Досліджуйте кілька фреймів одразу

Інколи розв’язок проблеми видається нам логічним і правильним. Але в процесі тестування він "розсипається" і не спрацьовує. Відтак відсутність поспіху і уважність до дрібних деталей на етапі руху вперед допомагають уникнути помилок.

Досліджуйте неочікувані фрейми

Коли ви обговорюєте проблему з колегами або сторонніми людьми, вони можуть зауважити, що ніколи не дивитися на цю проблему під запропонованим вами кутом. Відчуття здивування не обов’язково свідчить про високу ефективність фрейму, але руйнує психологічну модель, в’язнем якої ви могли стати.

Шукайте прості фрейми

Ефективні і правильні розв’язки зазвичай прості. Наше життя і так достобіса складне. Тому спрощуйте все, що можна спростити, використовуючи "лезо Оккама": спрощуйте доти доки це можливо, але не більше. Якщо проблема потребує складного, багаторівневого рішення, шукайте його. Зрештою, спростити можна не все – і хай вибачить нас середньовічний монах-філософ Вільям Оккам.

Шукайте важливі фрейми

Не відкидайте фрейми проблем, які суперечать вашій інтуїції, професійним чи життєвим принципам. Якщо вам хочеться заперечити, оскаржити якийсь фрейм, запитайте себе: Звідки я знаю, що це не спрацює? Чи можу я довіряти своїй інтуїції?

Розмовляйте з людьми, які разом із вами шукають розв’язок проблеми. Не пропонуйте їм свої рішення, не підштовхуйте їх у, здавалося б, правильному напрямку. Дискутуйте. Збирайте вхідні дані.

Прочитавши книжку "У чому ваша проблема? Мистецтво нешаблонного мислення", ви навчитеся знаходити креативні та ефективні розв’язки складних проблем на роботі та поза нею. Припините гаяти час на неефективні рішення та суперечки. Почнете отримувати задоволення від життя, в якому завжди були і будуть проблеми, однак за допомогою рефреймінгу усі можна вирішити легко та ефективно.