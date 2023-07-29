Как на украинском языке будут 'шлепанцы': есть хорошая замена

Украинцы, которые переходят с русского языка на украинский, часто допускают ошибки, используя русские слова. Но даже люди, которые всю жизнь говорили на государственном языке, могут не знать, что называют некоторые вещи неправильно.

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Например, "шлепки" или "шлепанцы" не следует употреблять во время разговора. Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как их заменить.

По словам Авраменко, "шлепанцы" – это больше русское слово, которое очень распространено в Украине. Правильно называть этот тип обуви "патфолі". Это мягкие комнатные туфли без каблуков.

Для большинства такое слово незнакомое и необычное, но оно правильное. Поэтому нужно не засорять язык русизмами, а возрождать соловьиный украинский язык.

Еще одно русское слово, которое часто употребляют украинцы – это "задник". Нужно говорить "закаблук" – это задняя часть обуви, охватывающая пятку.

Украинский язык насыщен интересными и благозвучными словами, нужно лишь чаще употреблять их, чтобы преодолеть суржик (элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка) и русизмы.

Также покойный доктор филологических наук Александр Пономарив объяснил, как правильно называть "творог". По его словам, такого слова не существует, а на украинском языке "творог" означает сыр. Люди часто называют так домашний кисломолочный продукт.

"Творог" – это суржик, который, к сожалению, очень распространен в разных регионах Украины.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 распространенных русизмов, превращающих язык в суржик.

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