Как на украинском назвать 'тюль': есть красивый эквивалент

Текстиль, которым мы украшаем окна своих домов, создает ощущение особого уюта. Особенно когда речь идет о красивой полупрозрачной ткани. Кстати, вы знаете, как правильно называть ее на украинском языке.

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OBOZ.UA изучил словари и нашел красивый аналог. Рассказываем поподробнее.

Тюль

Первое слово, которое приходит в голову, когда мы говорим о таких полупрозрачных завесах на окнах, это тюль. Оно буквально обозначает прозрачную сетчатую ткань.

Не стоит переживать, что это русизм. Имя существительное "тюль" пришло к нам из французского языка. Оно происходит от названия французского города Тюлль (Tulle), где научились изготавливать особенно красивый текстиль такого типа.

Кстати, слово "тюль" в украинском языке имеет мужской род. А значит и склоняется соответствующим образом.

Серпанок

Также в украинских словарях можно найти свой особенный эквивалент слова "тюль". И это "серпанок".

Оно имеет несколько значений. Им можно описать и прозрачную ткань, и заменить слово "вуаль", и рассказать о легкой, похожей на дым или слабый туман поволоке, ухудшающей видимость при определенной погоде.

Иногда в интернете можно встретить предположение, что синонимом к слову "тюль" может служить "фіранка". Однако оно ошибочно. "Фіранка" является синонимом слова "занавес". Она описывает тип текстильного изделия, его предназначение, а не материал, из которого он изготовлен.

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