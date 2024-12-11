'Поліцейський' или 'поліціянт': как правильно говорить по-украински

Представьте себе человека в форме офицера полиции, задача которого обеспечивать правопорядок и ловить нарушителей закона. Как бы вы назвали этого человека на украинском языке – "поліцейський", "поліціянт", "полісмен", как-то иначе?

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OBOZ.UA решил выяснить, какое слово является правильным. И все оказалось не так просто, как кажется на первый взгляд.

"Поліцейський" – существительное или прилагательное?

Если обратить внимание на морфологическую структуру слова "поліцейський", то окажется, что оно имеет все признаки прилагательного, образованного от существительного "поліція". И действительно, именно в таком смысле оно широко употребляется в речи. Например, в таких словосочетаниях как "поліцейський відділок", "поліцейський патруль", "полійцейський автомобіль", "поліцейська форма".

Впрочем, как отмечает языковед и педагог Александр Авраменко, в словарях слово "поліцейський" фиксируется и как существительное. Оно обозначает человека, служащего в органах полиции. "Такое название "поліцейський" мы найдем и в официальных источниках. К примеру, в положениях, законах и других документах, на официальном сайте Министерства внутренних дел", – пояснил Авраменко. Итак, такое слово закрепилось в деловом стиле речи.

Что говорят языковеды

Но профессиональные филологи и ученые, занимающиеся языкознанием, называют слово "поліцейський" некорректным в обоих случаях. Как пояснил в своем блоге профессор Александр Пономарив, согласно правилам украинского языка, прилагательным от слова "поліція" должно быть "поліційний", а человека, который служит в полиции правильно называть "поліціянт".

Более подробное объяснение дала языковед Екатерина Городенская. По ее словам, форма "поліцейський" возникла по образцу русского словообразования. "Прилагательное "поліцейський" образовано не по украинскому, а русскому образцу, потому что в нем перед суффиксом -ськ- использована структурная прокладка -ей", – пояснила она. А для примера вспомнила русские слова "милицейский", "полицейский", "армейский" и т.д.

"В украинском литературном языке от существительных на -ія прилагательные образуют преимущественно с помощью суффиксов -н- (ср. Біблія – біблійний, коаліція – коаліційний) или -ськ- (армія – армійський). От слова "поліція" органичным для украинского языка прилагательное "поліційний", – утверждает Городенская.

Также она порекомендовала называть тех, кто служит в полиции, "поліціянтами". "Учитывая заметные в языковой практике попытки образовывать от существительных на -ія названия лиц с помощью суффикса -янт (ср.: коаліція – коаліціянт, міліція – міліціянт и др.), рекомендуем для употребления название поліціянт", – говорится в объяснении языковеда.

А как быть с полисменом и копом?

А эти два слова являются названиями полицейских, присущих разным вариантам английского языка. "Полисмен" говорят в Великобритании", а "коп" – это сленговое название, присущее американскому варианту.

Существует также вариант "полицай". Так в Российской империи называли низших чиновников полиции. Это слово имеет немецкое происхождение. Потому во время Второй мировой так называли людей, завербованных нацистскими оккупантами на службу в органах правопорядка. Тогда это слово приобрело яркий отрицательный оттенок.

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