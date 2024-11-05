Как на украинском назвать "бородача": есть несколько вариантов
Борода снова вернулась в моду и стала стильным акцентом, подчеркивающим индивидуальность. Интересно, что во времена античного Рима было принято брить лицо, ведь борода считалась признаком варваров, а в Древнем Египте право носить бороду имел только фараон.
Задумывались ли вы над тем, как называть мужчину с бородой? "Бородач" является грубой языковой калькой. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это слово на украинский.
Языковеды говорят, есть два правильных варианта:
- бородій;
- бородань.
Обе лексемы являются литературными нормами украинского языка для обозначения мужчины с бородой.
В слове "бородій" – ударение падает на последний слог, а "бородань" говорим с ударением на втором слоге.
Также можно употреблять словосочетание "бородатый мужчина".
"Бородань" часто встречаются в произведениях классиков.
Зроду-віку не оддам своєї Насті за духовного, за якогось патлача та бороданя (Нечуй-Левицький)
Не впізнав би дядько Федір у цьому бороданеві свого небожа (Головко).
А "бородій" указан в новом украинско-русском словаре "Скажи мені українською" от языковеда Тараса Березы.
Кстати, в словарях можно встретить и прилагательное "толковый", но среди богатства и благозвучия украинского языка лучше выбрать другой синоним. Как на украинском будет "толковый специалист" - читайте в материале.
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