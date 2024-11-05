Как на украинском назвать 'бородача': есть несколько вариантов

Борода снова вернулась в моду и стала стильным акцентом, подчеркивающим индивидуальность. Интересно, что во времена античного Рима было принято брить лицо, ведь борода считалась признаком варваров, а в Древнем Египте право носить бороду имел только фараон.

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Задумывались ли вы над тем, как называть мужчину с бородой? "Бородач" является грубой языковой калькой. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это слово на украинский.

Языковеды говорят, есть два правильных варианта:

бородій;

бородань.

Обе лексемы являются литературными нормами украинского языка для обозначения мужчины с бородой.

В слове "бородій" – ударение падает на последний слог, а "бородань" говорим с ударением на втором слоге.

Также можно употреблять словосочетание "бородатый мужчина".

"Бородань" часто встречаются в произведениях классиков.

Зроду-віку не оддам своєї Насті за духовного, за якогось патлача та бороданя (Нечуй-Левицький)

Не впізнав би дядько Федір у цьому бороданеві свого небожа (Головко).

А "бородій" указан в новом украинско-русском словаре "Скажи мені українською" от языковеда Тараса Березы.

Кстати, в словарях можно встретить и прилагательное "толковый", но среди богатства и благозвучия украинского языка лучше выбрать другой синоним. Как на украинском будет "толковый специалист" - читайте в материале.

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