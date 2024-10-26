Как на украинском будет 'толковый' специалист: правильный перевод

Достойного кандидата на вакантную должность найти непросто, и объявления пестрят формулировками о поиске толковых специалистов. Слово "толковый" можно встретить в словарях, но среди богатства и благозвучия украинского языка лучше выбрать другой синоним.

Видео дня

Языковед Ирина Павленко рассказала, чем стоит заменить это прилагательное. По ее словам, "толковый" – это калька из русского.

Вместо "толковый" следует употреблять следующие прилагательные:

розумний;

тямущий.

Например:

Степан був тямущим фахівцем, тож йому швидко запропонували перейти на вищу посаду.

Розумний майстер швидко знайшов несправність та полагодив прилад.

Можно также использовать слова "розсудливий", "діловий".

О содержании текста или произведения искусства говорят "слушний", "зрозумілий", "змістовний", "майстерний".

Например:

Це ваш вірш, пані Нелю? Дуже змістовний.

Пейзаж був написаний майстерно, гра світла і тіней нагадувала пізні роботи Моне.

"Слушну промову ви підготували на виступ", – похвалив Олену директор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить по-украински: Хеллоуин или Геловин и сохраняется ли удвоение в общих иноязычных названиях.

Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков. Например, означает интересный фразеологизм "шпака удрати" – читайте в материале.

Также мы рассказывали, как заменить выражение "на безрыбье и рак рыба" колоритными украинскими вариантами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.