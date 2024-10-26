Как на украинском будет "толковый" специалист: правильный перевод
Достойного кандидата на вакантную должность найти непросто, и объявления пестрят формулировками о поиске толковых специалистов. Слово "толковый" можно встретить в словарях, но среди богатства и благозвучия украинского языка лучше выбрать другой синоним.
Языковед Ирина Павленко рассказала, чем стоит заменить это прилагательное. По ее словам, "толковый" – это калька из русского.
Вместо "толковый" следует употреблять следующие прилагательные:
- розумний;
- тямущий.
Например:
Степан був тямущим фахівцем, тож йому швидко запропонували перейти на вищу посаду.
Розумний майстер швидко знайшов несправність та полагодив прилад.
Можно также использовать слова "розсудливий", "діловий".
О содержании текста или произведения искусства говорят "слушний", "зрозумілий", "змістовний", "майстерний".
Например:
Це ваш вірш, пані Нелю? Дуже змістовний.
Пейзаж був написаний майстерно, гра світла і тіней нагадувала пізні роботи Моне.
"Слушну промову ви підготували на виступ", – похвалив Олену директор.
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