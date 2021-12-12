Как легко избавиться от пятен на белой одежде: в сети поделились лайфхаками

Темные и затвердевшие пятна довольно трудно устранить, ведь стирка не всегда помогает. Поэтому, чтобы очистить одежду от грязи, есть несколько действенных средств, которые могут найтись в каждом доме.

Как избавиться даже от самых стойких пятен на ваших вещах, рассказало издание Express. Известно, что очень тяжело отстирать одежду от следов кофе, шоколада или подливки, особенно это касается белых вещей.

Обычной стирки бывает недостаточно, чтобы избавиться от грязи, поэтому в каждом отдельном случае следует выбирать лучшее средство, которое позволит не повредить ткань и достичь необходимого результата.

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Отмечается, что жидкие и жирные пятна благодаря высокому содержанию масла могут быстрее просачиваться в ткань. Частой причиной подобного загрязнения становятся подливки, шоколад, а также разнообразные соусы и заправки. Чтобы справиться с их остатками, нужно использовать несколько эффективных абсорбентов.

Лучше всего подойдут: соль, кукурузный крахмал, пищевая сода и тальк. Именно эти средства следует использовать перед стиркой. Пятна необходимо хорошо присыпать абсорбентом и оставить на 10-15 минут, а затем осторожно соскоблить. После этого вещи можно загружать в стиральную машинку.

Одними из самых распространенных пятен на белой одежде являются чай и кофе. А в зимние месяцы в этот список добавляется горячий шоколад и глинтвейн. Чтобы избавиться от пятен, следует обработать их кислотными средствами, например, лимонной кислотой или белым уксусом.

Отмечается, что эти кухонные средства отлично помогают с удалением грязи, но довольно мягко взаимодействуют с тканью.

Белый уксус можно использовать, чтобы избавиться от темных пятен. Для этого необходимо замочить одежду в горячей воде, добавив в емкость уксуса.

Обнаружив на светлой одежде пятно, не следует сразу применять отбеливатель. Хлорное средство быть очень мощным для многих типов тканей. Именно поэтому после его использования одежда может выглядеть хуже, чем до удаления пятен.

Когда необходимо удалить стойкие пятна, на помощь придет перекись водорода. Это средство является одним из самых щадящих отбеливателей, которые можно использовать при стирке многих видов одежды.

Необходимо осторожно нанести небольшое количество перекиси на изнаночную часть загрязненного участка и протереть ее с помощью смоченного отбеливателем ватного шарика. Следует отметить, что все эти действия следует выполнять в резиновых перчатках. После этого процесса одежду будет необходимо просто постирать.

Как сообщал OBOZREVATEL, добавив во время стирки в барабан стиральной машины лимонную кислоту можно избавиться от неприятного запаха, грязи и остатков моющего средства, которые там накопились.