Как колоритно заменить украинское выражение 'открыть Америку'

Несколько насмешливое выражение "открыть Америку" часто употребляют в разговорной речи. Фраза "о, открыл Америку" выражает ироническое отношение к чему-то давно известному.

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила какими фразеологизмами можно заменить это выражение. Как оказалось, в украинском языке довольно есть колоритный вариант.

Открывать Америку означает рассказывать, сообщать, делать что-то, уже давным-давно известное всем и везде. Фактически это выражение достаточно оскорбительно для того, с кем человек говорит. При этом конечно его можно использовать в общении между друзьями.

Всем известно, что Америку открыл Христофор Колумб в 1492 году. Важно и то, что выражение учит проверять информацию, которую хочешь сообщить миру.

В украинском языке есть интересный синоним с похожим значением.

"Знайти сокиру під лавкою" – говорят о ком-то, кто открывает для себя что-то давно известное другим.

Кстати, крылатое выражение "яйцо Колумба" означает неожиданно простой выход из сложного положения. А история его возникновения даже поучительна. OBOZ.UA объяснял, что означает эта интересная фраза.

Также OBOZ.UA рассказывал, что даже обычное наречие "далеко" можно точно заменить фразеологизмами. Кроме известных фраз "где козам рога правят" или "у черта на болоте" есть другие интересные соответствия. Детальнее – читайте в материале.

Кроме того, мы рассказывали, как заменить украинскими вариантами фразеологизм "на безрыбье и рак рыба".

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