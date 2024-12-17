Как интересно назвать украинским шампанское: варианты

Шампанское уже стало своеобразным символом Нового года. Кстати, согласно международным правилам, только игристое вино, произведенное в регионе Шампань во Франции, может называться шампанским.

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Шампанское можно называть также "игристое вино". Портал "Словообразование" предложил и колоритные украинские названия для этого напитка.

Хотя слово "шампанское" давно уже стало привычным, использование его для обозначения всех игристых вин не является корректным. Игристых вин существует множество видов – они отличаются по вкусу, аромату, способу производства и региону происхождения. Шампанское производится по особой технологии, включающей вторичное брожение в бутылке. Именно этот процесс придает вину характерные пузырьки.

Языковеды приводят такие украинские синонимы к слову "шампанское":

винограй;

пінне вино;

грайвинець;

закарпатнина.

Следует отметить, что говорить "шампанское" тоже правильно, а вышеуказанные лексемы пригодятся для обогащения словарного запаса.

Отметим некоторые интересные факты о шампанском.

Для производства шампанского используют три основных сорта: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.

Шампанское выдерживается в бутылке не менее 15 месяцев.

Шампанское часто подают как аперитив перед едой или как сопровождение к легким закускам.

Оптимальная температура для сервировки шампанского – 8-10 °C.

Фольга вокруг пробки появилась только в 19 веке. Сначала горлышки бутылок просто обворачивали бумагой.

В одной бутылке шампанского может быть до 49 миллионов пузырьков. Чем мельче пузыри, тем выше качество напитка.

Старейшая компания по производству шампанского, Gosset, была основана в 1584 году.

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