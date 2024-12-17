Как интересно назвать украинским шампанское: варианты
Шампанское уже стало своеобразным символом Нового года. Кстати, согласно международным правилам, только игристое вино, произведенное в регионе Шампань во Франции, может называться шампанским.
Шампанское можно называть также "игристое вино". Портал "Словообразование" предложил и колоритные украинские названия для этого напитка.
Хотя слово "шампанское" давно уже стало привычным, использование его для обозначения всех игристых вин не является корректным. Игристых вин существует множество видов – они отличаются по вкусу, аромату, способу производства и региону происхождения. Шампанское производится по особой технологии, включающей вторичное брожение в бутылке. Именно этот процесс придает вину характерные пузырьки.
Языковеды приводят такие украинские синонимы к слову "шампанское":
- винограй;
- пінне вино;
- грайвинець;
- закарпатнина.
Следует отметить, что говорить "шампанское" тоже правильно, а вышеуказанные лексемы пригодятся для обогащения словарного запаса.
Отметим некоторые интересные факты о шампанском.
- Для производства шампанского используют три основных сорта: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.
- Шампанское выдерживается в бутылке не менее 15 месяцев.
- Шампанское часто подают как аперитив перед едой или как сопровождение к легким закускам.
- Оптимальная температура для сервировки шампанского – 8-10 °C.
- Фольга вокруг пробки появилась только в 19 веке. Сначала горлышки бутылок просто обворачивали бумагой.
- В одной бутылке шампанского может быть до 49 миллионов пузырьков. Чем мельче пузыри, тем выше качество напитка.
- Старейшая компания по производству шампанского, Gosset, была основана в 1584 году.
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