Про Деда Мороза можно забыть: как назвать его украинским

Образ Деда Мороза прочно укоренился в культуре многих народов, особенно в странах бывшего СССР. Обычно его изображают как пожилого мужчину с длинной белой бородой, одетого в шубу яркого цвета. На самом деле, символика этого персонажа имеет больше общего с советской идеологией, чем украинскими традициями.

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Сейчас мы стараемся вернуться к своим корням, осознать и переосмыслить историю и культуру. OBOZ.UA рассказывает, как называть Деда Мороза на украинском или кем его можно заменить.

Образ Деда Мороза имеет давнюю историю, праобразы встречаются и в славянской мифологии. Сначала он был божеством, воплощавшим силы зимы и мороза. Со временем его образ менялся и приобретал новые черты. Дед Мороза популяризировался в советское время, когда он стал главным героем новогодних праздников.

На самом же деле в Украине до прихода советской власти главным героем зимних праздников был Святой Николай, что олицетворял доброту, щедрость и заботу о детях.

Традиционно вечером в канун Дня Николая дети оставляли свои ботинки или носки у порога, надеясь получить подарки. Либо Николай приносил подарки под подушку.

Кроме того, в украинском фольклоре есть интересный персонаж – Морозко или Дед Трескун. В народе так называли повелителя зимы и холода. По поверьям, эта фигура вовсе не связывалась с раздачей подарков – это был некий сказочный персонаж.

Поэтому Деда Мороза можно заменить следующими вариантами:

Святой Николай;

Дед Зимник, Дед Трескун – персонаж, олицетворяющий зиму, мороз и праздничный дух;

Морозенко – интересное производное название, напоминающее об украинских народных мотивах;

Зимний Волшебник – это простой и универсальный вариант, сочетающий тематику праздника с народными верованиями.

Поэтому следует осознать, что Дед Мороз – это советское навязанное название, не имеющее глубоких корней в украинской традиции.

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