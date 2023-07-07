Как долго в Украине еще будут вручать повестки на улицах и с какими болезнями не мобилизуют: разъяснение

В Украине в период всеобщей мобилизации продолжается процесс вручения повесток военнообязанным, которым повестки раздают везде, в частности, на работе, блокпостах, улицах, в общественных местах. Призову подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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В то же время речь идет только о гражданах, пригодных к службе по состоянию здоровья. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, сколько еще продлится вручение повесток на улицах и с какими болезнями не берут в армию.

Как долго будут повестки вручать на улицах?

Выдача повесток в Украине применяется к 18-60-летним мужчинам в соответствии с конфиденциальными планами мобилизации, разрабатываемыми высшим военно-политическим руководством.

С начала полномасштабной войны в Украине военное положение и всеобщая мобилизация были продолжены несколько раз на 90 дней, в последний – до 18 августа 2023 года. После этого периода они могут быть пролонгированы снова на дополнительные три месяца. Следовательно, выдача повесток будет продолжаться в течение всего периода действия военного положения и мобилизации.

Ныне Территориальные центры комплексирования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут отказаться от проведения процедур с военнообязанными на улицах, поскольку всеобщая мобилизация может оказаться под угрозой. На это указал начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

Он подчеркнул, что в военкоматы приходит лишь небольшая часть граждан, которым выдают повестки.

"Добровольно где-то около 20% (половина из которых – контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию", – рассказал он.

По словам военкома, те, кто имеет законные основания, по состоянию здоровья или по другим причинам, не будут мобилизованы и не попадут на военную службу.

С какими болезнями не мобилизуют?

Украинским законодательством определен перечень болезней, освобождающих человека от мобилизации в период военного положения. Общий перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, военнообязанные, имеющие определенные заболевания, во время войны делятся на две категории:

– те, кто получает ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

– полностью непригодные к военной службе как в мирное время, так и военное.

Соответственно, список заболеваний, позволяющих избежать военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.

Так, во время войны мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие некоторые из этих категорий заболеваний:

– инфекционные и паразитарные болезни, делающие человека полностью непригодным к военной службе;

– новообразования;

– болезни крови и кроветворных органов;

– нарушения эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ;

– расстройства психики и поведения;

– болезни нервной системы;

– болезни глаза;

– болезни уха;

– болезни системы кровообращения;

– болезни органов дыхания;

– болезни органов пищеварения;

– болезни кожи и подкожной клетчатки;

– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

– болезни мочеполовой системы;

– пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

– травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин;

– ангиотрофоневроз III-IV стадии.

С полным перечнем болезней, освобождающих человека от мобилизации и прохождения военной службы, ознакомьтесь в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам юристов, выдавать повестки на улице и в общественных местах – вполне законно. Поскольку законодательство не определяет конкретные места для выдачи таких документов, их вручение может происходить где угодно.

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