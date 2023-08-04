Как быть продуктивным, работая дома: советы ученых

Пандемия коронавируса изменила рынок труда довольно существенно – многие перешедшие на удаленную работу люди не вернутся в офисы. Но работать из дома может быть непросто, ведь в такой обстановке тебя окружает немало отвлекающих факторов. Можно свободно листать ленты соцсетей, играть с домашними животными, готовить обед или разговаривать по телефону. Поэтому вопрос, как сохранить продуктивность, работая из дома, приобрел новую актуальность.

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Издание IFL Science поинтересовалось, что может посоветовать по этому поводу наука. Оказывается, исследователи вывели четыре правила продуктивности для самостоятельной работы.

Составьте четкий график

Люди, перешедшие на домашнюю работу, одним из главных преимуществ этого называют отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Но при этом стираются границы между рабочим и личным временем. Поэтому легко как отвлечься, так и слишком увлечься своими обязанностями и забыть о перерывах. Помочь этому может четкий график с детальным почасовым планом, в котором учтены также паузы на отдых. Это поможет повысить уровень производительности и снизить соблазн откладывать дела на потом.

Также эксперты советуют не работать там, где вы спите. Это может нарушить ваш режим сна, а значит и отрицательно повлиять на весь разработанный график в целом.

Просите предоставлять вам подробные инструкции

Очень легко отложить трудную или неприятную задачу, особенно если вы не знаете, как ее выполнить. Поэтому просите, чтобы вам давали четкие инструкции и не стесняйтесь уточнять непонятные моменты. Так вам будет проще выполнить задание и меньше будет возникать желание бесцельно листать ленту Instagram.

Уменьшайте влияние отвлекающих факторов

Работая дома, легко взять на минутку телефон и на час провалиться в общение в мессенджере или написание комментариев, или начать постоянно бегать с соседом на кофе. Поэтому старайтесь принудительно отсекать любые отвлекающие вас факторы. Установите на компьютер блокировщик программ, которые вам мешают, начните пользоваться трекером времени, договоритесь с соседом о четком времени совместного перерыва на кофе, вне которого просто не пишите друг другу. Эксперимент с работниками китайского колл-центра продемонстрировал повышение производительности на 13% при работе из дома и увеличение количества обработанных звонков в минуту на 4%, когда работники получили более тихую и удобную рабочую среду.

Убедитесь, что все работает

Медленная техника, нерабочее программное обеспечение или постоянно пропадающее интернет-подключение может свести вашу производительность даже к нулю. Одно исследование, проведенное учеными из Берлина, пришло к выводу, что достаточное и функционирующее техническое оборудование, а также высокий уровень автономности, важны для здоровой и удовлетворительной работы из дома. Поэтому позаботьтесь, чтобы у вас была исправна вся рабочая техника, а также доступны любые нужные материалы.

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