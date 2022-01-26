Психологи и социологи назвали 8 частых ошибок, которые снижают продуктивность

Эксперты издавна утверждают, что для продуктивности необходим список дел. Однако некоторые люди, даже имея перечень задач, не являются эффективными в своей работе.

Психологи и социологи назвали восемь частых ошибок, которые снижают продуктивность. Они опубликованы в издании HuffPost.

1. Воображаемый, но не записанный план. Когда дела записаны на бумаге, мозг их воспринимает совершенно по-другому и целенаправленно стремится выполнить. В противном случае, это не считается необходимостью.

"Записывая то, что вам нужно сделать в своем списке дел, вы помогаете выполнять эти задачи" , – сказал социолог и тренер по тайм-менеджменту Ян Ягер.

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2. Неправильное отношение. Многие считают свои плановые дела простыми желаниями. Так случается потому, что большинство планирует задания, которые не в силе выполнить. Нужно ставить перед собой реальные задачи и уделять им реальное время, которое вам придется потратить.

"Нет никакой пользы в том, чтобы внести что-то в свой список дел, а затем не делать этого", – считает эксперт по тайм-менеджменту Лаура Вандеркам.

3. Слишком много дел. Этот пункт – продолжение предыдущего. Не стоит планировать то, что вы хотите выполнить. Лучше поставить перед собой задачу, которая будет под силу в этот день, неделю, месяц или год. Если следовать по-другому, придет разочарование, а это худшее для продуктивности. Важно себя не только не недооценивать, но и не переоценивать.

"Мы часто переоцениваем то, что можем сделать за день, и недооцениваем то, что можем сделать в долгосрочной перспективе", – утверждает основатель Productivityist и ведущий подкаста "A Productive Conversation" Майк Варди.

4. Задача как один элемент. Часто люди планируют грандиозные проекты или изменения как один шаг. Это огромная ошибка, которая уничтожает не только цель, но и мечту. Задачи необходимо разбивать на этапы, особенно сложные. Таким образом, преодолевая каждый шаг, они становятся реальными и выполнимыми.

"Это потому, что нам нужны осязаемые действия, которые мы действительно можем выполнить – и получить выброс дофамина, который приносит удовольствие!" – сказала Грейс Маршалл, автор книги "Как быть действительно продуктивным".

5. Нет конкретики и ориентировки на действия. Ставьте перед собой задачи так, как бы поставили их перед другими. То есть, детально озвучивайте и прописывайте все мелочи. Таким образом вы будете видеть перед глазами четкий план для достижения результата.

"Когда вы ставите глагол в начале, вы упрощаете для человека понимание того, что нужно делать. Ваше будущее "я" и есть этот человек, так что подарите себе меньше путаницы и больше плавности", – добавил Варди.

6. Выделение чрезмерного количества времени соцсетям. Уведомления приходят на гаджеты безостановочно. Проверять их каждый раз на самом деле отнимает не секунды, как кажется на первый взгляд, а целые часы в итоге. Лучше определить для себя часовые рамки, когда вы можете уделить внимание новостям и не отвлекаться на них во время работы.

"Подумайте о своих стратегических целях – высокоэффективных, инициативных проектах, ваших целях на год или областях развития, которые появятся в вашей оценке эффективности. Как часто эти вещи спонтанно появляются в вашем почтовом ящике?" – советует Маршалл.

7. Работа без остановки. Всем и всегда нужна перезагрузка. Особенно, если вы работаете в насыщенном режиме. Безостановочный труд все равно закончится. Вот только этот исход может быть плачевным – выгоранием. Из такого состояния трудно выйти. Поэтому лучше балансировать работу и отдых регулярно.

"Полезно сделать отдых непререкаемым и помочь вам сбалансировать свою энергию, работать более глубоко, оставаться сосредоточенным и предотвращать ошибки и даже выгорание", – рекомендует психолог и консультант по благополучию Ли Чемберс .

8. Излишние мелкие задачи. Иногда люди хотят видеть перед глазами огромный список зачеркнутых дел, но не успевают выполнить запланированное. Тогда они начинают добавлять в перечень самые разные задания, которые им под силу в данный момент, и реализовывать их. Это, как утверждают эксперты, ошибка. Отвлечение от четкого плана не приводит к желаемому результату.

"Это также может подпитывать элементы токсичной продуктивности, не оставляя места для отдыха и заставляя вас откладывать более крупные проекты", – утверждает Чемберс.

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