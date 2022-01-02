Как быстро очистить чашки от чайного и кофейного налета: в сети поделились лайфхаками

Большинство людей не могут представить себе день без ароматного кофе или вкусного чая. Но часто, особенно на работе, тщательно мыть чашку после этих напитков нет времени. А застаревшие пятна непросто отмыть даже в посудомоечной машине. Поможет исправить эту ситуацию один очень простой продукт, который точно есть на кухне у каждого – обычная соль.

О лайфхаке быстрой очистки чашки от чайного и кофейного налета рассказал британский таблоид The Sun, ссылаясь на советы известной звезды Instagram Миссис Хинч. Софи Хинчклифф – именно такое настоящее имя звездной уборщицы, – недавно рассказала в сети, как просто избавиться от неприятных кофейных пятен на кружках.

Согласно одному из ее советов, оказалось, что сделать это проще простого с помощью соли.

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По словам Миссис Хинч, для того, чтобы отчистить чашку, нужно просто присыпать ее внутренность солью. Надеть на руку резиновую перчатку, чтобы не повредить кожу и потереть посуду. Пятна исчезнут.

При этом соль нужно использовать мелкого помола, чтобы не повредить чашку. Ведь в результате трения частицами соли могут образоваться невидимые глазу царапины и микротрещины.

Поклонники Миссис Хинч откликнулись на пост и дополнили его своими советами.

Одна пользовательница написала: "Обязательно намочите внутреннюю часть чашки, насыпьте немного соли и потрите пальцами или губкой. Хорошо промойте".

"Просто смочите кружки, посолите и протрите, а затем промойте. Никаких вредных химикатов не нужно!" – поделилась своим опытом другая хозяйка.

Третья добавила: "Холодную или теплую воду с солью залейте в грязные чашки, оставьте на несколько часов, а затем промойте горячей водой".

Отметим, что Миссис Хинч, которую называют сенсацией уборщицы в Instagram, стала известна после того, как начала делиться своими советами и рекомендациями. Теперь звезда сети имеет почти четыре миллиона подписчиков, которым ежедневно раздает "рецепты" по уборке и созданию уюта.

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