Как легко отмыть жир на кухне: лайфхак из Instagram стал популярным в сети

В сети показали, как быстро и без помощи порошков и чистящих средств избавиться от жира на посуде и кухонных поверхностях. Ролик стал популярным, его оценили более 12 тысяч человек.

Так, простым лайфхаком поделилась жительница Австралии Каролина Макколи в своем блоге в социальной сети Instagram. Для того, чтобы отмыть поверхности, она использовала простой лимон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем блоге домохозяйка и мама двоих детей Каролина часто делиться простыми домашними лайфхаками, которые помогут облегчить жизнь и легко справляться с домашними делами. Например, она рассказывала, как просто отмыть от налета стиральную машинку, а от жира духовой шкаф, давала советы по стирке и сушке белья и прочее.

Видео дня

Так, в новом ролике она использовала половину лимона для того, чтобы избавиться от загрязнений и накипи на кухонных поверхностях. Сначала она круговыми движениями лимоном промыла раковину, а затем убрала остатки еды и жира с тостера. Потом с помощью соли и лимона она вымыла доску.

"Используйте лимоны, чтобы очистить и освежить раковину. Лимоны отлично подходят для очистки жирных поверхностей. Используйте соль и лимон для очистки и дезодорирования разделочных досок", – сказано в публикации Макколи.

В комментариях пользователи сети благодарили женщину и писали, что она "просто легенда". Многие также отмечали, что часто используют лимоны в хозяйстве.

"Это очень полезный совет", "Это многое меняет. Вы просто легенда!", "Обожаю эти лимонные уловки", "Я действительно не знал, что у лимона так много применений. Фантастика", – писали под видео.

Всего публикация Каролины набрала больше 12 тысяч лайков и множество комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователь TikTok показал, как легко очистить от жира контейнеры для еды. Видео лайфхака посмотрели 3,7 миллиона раз.