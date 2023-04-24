Как будет выглядеть военное мемориальное кладбище в Киеве: министр рассказала о прототипе

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что Украина будет вдохновляться опытом Арлингтонского национального кладбища в США для создания военного мемориального кладбища в Киеве. Этот мемориал будет для всех защитников нашей Украины, а не только для героев российско-украинской войны.

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Об этом Лапутина рассказала в интервью CNN во время визита в США. Она отметила, что восхищается тем, как в США чтят память защитников страны.

"Это будет мемориал не только для тех людей, которые будут там похоронены из боев российско-украинской войны, для героев, но также это будет мемориал для всех защитников нашей страны, когда Украина боролась за независимость в разные исторические периоды", – сказал министр.

Создание Украиной военного кладбища – это лишь одна инициатива, которую истерзанная войной нация планирует предпринять, чтобы почтить память и поддержать своих ветеранов, количество которых значительно вырастет из-за войны России в Украине. По словам Лапутиной, к моменту окончания войны ожидается около четырех миллионов ветеранов и членов их семей.

Около 80% из полумиллиона ветеранов, которые были зарегистрированы в управлении по делам ветеранов, когда началось полномасштабное вторжение, вернулись на поле боя.

По словам Лапутиной, США предоставили Украине миллиарды долларов в качестве прямой бюджетной поддержки, но ни из этих денег ничего не выделяется на ветеранов.

Стоит отметить, что Киевский городской совет фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища, отведя для этого 9 гектаров земли, принадлежащих столичной громаде. Участок находится в Быковне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины принял решение о том, что Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Позже правительство отказалось от этой идеи и попросило Киевсовет найти другое место.

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