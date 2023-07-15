Как бороться с сонливостью днем: простые советы

Люди часто чувствуют сонливость днем. Это результат недосыпания, хронической усталости, недостатка витаминов и сидячего образа жизни.

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Такое состояние оказывает негативное влияние на нашу продуктивность и самочувствие. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим.

Выпейте напиток с кофеином. Кофе или газировка улучшат ваше состояние днем, но могут усложнить сон ночью. Поэтому такой способ используйте только утром.

Сладкие перекусы дадут вам заряд энергии. Но не стоит ими увлекаться, потому что это может негативно отразиться на здоровье. Пища с высоким содержанием жиров может вызвать сонливость и вялость. Лучше выберите натуральный йогурт с орехами, морковь или сливочный сыр.

Физические упражнения помогут взбодриться и наполнят ваше тело энергией. Даже если у вас нет сил это, заставьте себя, и сразу почувствуете, как сонливость исчезает.

Избегайте употребления алкогольных напитков и курения. Эти вредные привычки нарушают ваш сон и организм не может хорошо отдохнуть ночью.

Также ощущение чрезмерной усталости и сонливости может появиться из-за обезвоживания. Поэтому не забывайте пить достаточно жидкости в течение дня.

Если вы целый день работаете в офисе, то делайте себе небольшой перерыв. Долгое время перед экраном компьютера или телефона истощает организм и вы чувствуете усталость. Закройте глаза ненадолго, чтобы дать им отдохнуть.

Сделайте несколько глубоких вдохов. Это повысит уровень кислорода в крови, замедлит сердцебиение и улучшит кровообращение. Такой метод наполнит организм энергией и силами. Вы можете делать это прямо за рабочим столом.

Положите одну руку на живот чуть пониже ребер, а другую на грудь, глубоко вдохните через нос и позвольте животу вытолкнуть руку. Грудная клетка не должна двигаться.

Выдохните через сжатые губы так, словно вы свистите. Повторите это 10 раз.

Один из самых практичных способов не заснуть – это умыться холодной водой. Такой метод сразу вас взбодрит.

Чтобы избежать сонливости днем, нужно хорошо выспаться ночью.

Когда вы легли в постель, не пользуйтесь гаджетами, не читайте книги и даже не ведите бурные дискуссии с партнером. Это может привести к бессоннице и на утро вы будете чувствовать усталость.

Если вы регулярно испытываете проблемы со сном, то установите постоянное время пробуждения. То есть ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это приучит ваш организм к регулярному и здоровому сну.

Постепенно переходите на более раннее время отхода ко сну. Попытайтесь ложиться спать на 15 минут раньше каждый вечер в течение четырех ночей. Затем соблюдайте последнее время отхода ко сну. Постепенное приспособление к своему расписанию обычно работает лучше, чем внезапная попытка лечь спать нас час раньше.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полезные советы, чтобы улучшить сон и побороть бессонницу.

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