Кадыровцы стреляли по ногам 12-летней девочки ради развлечения: в сеть попал разговор о преступлениях оккупантов. Аудио

Наемники чеченской армии Рамзана Кадырова продолжают бесчинствовать и упиваться вседозволенностью на территории блокадного Мариуполя. Оккупанты только ради забавы обстреливали по ногам 12-летнюю девочку, чтобы она в страхе убегала и уворачивалась от пуль.

О таких "развлечениях" рассказал один из оккупантов в беседе со своей женой. Телефонный разговор перехватила Служба безопасности Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Также российский солдат хвалится тем, что его боевые товарищи набирают трофейную технику. Среди "достижений": ружья, карабины, боевые машины.

"А еще один совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", потому что просто "….нутрии закончились", – указали в СБУ.

Видео дня

Украинские силовики заверяют, что все преступления российских захватчиков фиксируются и будут переданы в судебные органы. Ни один из рашистов не останется безнаказанным за свою преступность, неадекватность и соучастие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, где трое кадыровцев напали на светофор в украинском городе.

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