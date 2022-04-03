Кадыровские тиктокеры раздавали украинцам гуманитарку 'от Рамзана и его мамы' из разворованных конвоев и магазинов. Фото и видео

Чеченские наемники полка Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировали собственную неуклюжесть и слабоумие, сняв пропагандистский ролик о раздаче гуманитарной помощи жителям оккупированных городов Украины. Продукты питания и медикаменты, переданные якобы от Фонда матери главы Ичкерии Аймани Несиевной, на самом деле были добыты в результате разграбления украинских гумконвоев.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные Telegram-каналом "Инсайдер Украина". Если бы обстоятельства происходящего не были настолько печальными, чеченские вояки вполне могли бы насмешить пользователей социальных сетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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На роликах, записанных самими оккупантами, четко виднеются надписи на украинском языке: мука подписана как "борошно", а докторская колбаса – "лікарська". Боевики, бомбящие мирные города и расстреливающие жителей, хотели показать свое великодушие, но даже на убедительный видосик для "ТikTok" мозгов у них не хватило.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что cам Кадыров грозился, что прибыл в Мариуполь лично воевать с полком "Азов", но это оказалось ложью, которую довольно скоро разоблачили.

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